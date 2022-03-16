Для України вже зарезервували $300 мільярдів російських грошей - Устенко — Finance.ua

Для України вже зарезервували $300 мільярдів російських грошей - Устенко

Вчора 11:01 — Казна та Політика

Для України вже зарезервували $300 мільярдів російських грошей - Устенко

Для України вже зарезервовано $300 млрд коштів Центробанку рф, що є на рахунках за межами росії.

Про це заявив радник Президента Олег Устенко під час телемарафону

«У попередньому році ми з вами заробили майже 200 млрд доларів нашого валового внутрішнього продукту — це 2,5 року життя країни. Але є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку росії, які перебувають на рахунках за межами росії і які будуть надходити до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти.., яке далі буде продаватися на ринку», — сказав Устенко.

За його словами, схеми продажу вже розробляються.

«Щодо частини цього майна будуть випущені так звані боргові зобов’язання, бонди... Наприклад, якщо ідеться про футбольний клуб, відомий у Англії, права на який заарештовані, то можна його зараз не продавати. Можна випустити цінні папери, бонди — придбати їх, а вже потім продати цей клуб і повернути кошти бондами. Але кошти від проданих бондів зайдуть у фонд, який формується для відновлення України», — зауважив радник Президента.

Довідка Finance.ua:

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що згідно з попередніми розрахунками, на відновлення України після війни з росією знадобиться $565 млрд;

влада обіцяє відбудувати все зруйноване під час війни.

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