Для українських біженців у Болгарії запропонували нову програму допомоги — Finance.ua

Для українських біженців у Болгарії запропонували нову програму допомоги

Вчора 12:25 — Особисті фінанси

Для українських біженців у Болгарії запропонували нову програму допомоги

Уряд Болгарії запропонував нову гуманітарну програму для вимушено переміщених людей з України. Для розміщення біженців використовуватимуть державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі.

За даними видання, нова програма передбачає 15 левів (близько 240 грн) на людину на добу за проживання та триразове харчування.

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«Ми усвідомлюємо, що програма включатиме переважно не найкращі види розміщення, такі як сімейні готелі та гостьові будинки», — зазначила у відеозверненні віцепрем’єр-міністр з питань належного управління Калина Константинова.

Одно- або двозіркові готелі мають майже 175 тис. ліжок. За словами віцепрем’єр-міністра, наразі цей захід забезпечив притулок десяткам тисяч українських матерів з дітьми та фінансово підтримав низку підприємств, які сильно постраждали від кризи Covid.

Довідка Finance.ua:

21 квітня міністр туризму Болгарії заявив, що країна припинить надання гуманітарної допомоги українським біженцям в країні до 30 травня;

12 травня Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту. Понад 100 тисяч вимушено переміщених людей з України звернулись за тимчасовим захистом.

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