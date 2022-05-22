Для українських біженців у Болгарії запропонували нову програму допомоги — Finance.ua

Для українських біженців у Болгарії запропонували нову програму допомоги
Уряд Болгарії запропонував нову гуманітарну програму для вимушено переміщених людей з України. Для розміщення біженців використовуватимуть державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі.
«Ми усвідомлюємо, що програма включатиме переважно не найкращі види розміщення, такі як сімейні готелі та гостьові будинки», — зазначила у відеозверненні віцепрем’єр-міністр з питань належного управління Калина Константинова.
Одно- або двозіркові готелі мають майже 175 тис. ліжок. За словами віцепрем’єр-міністра, наразі цей захід забезпечив притулок десяткам тисяч українських матерів з дітьми та фінансово підтримав низку підприємств, які сильно постраждали від кризи Covid.
Довідка Finance.ua:
21 квітня міністр туризму Болгарії заявив, що країна припинить надання гуманітарної допомоги українським біженцям в країні до 30 травня;
12 травня Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту. Понад 100 тисяч вимушено переміщених людей з України звернулись за тимчасовим захистом.
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