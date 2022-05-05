Для українців в Польщі пропонують безкоштовне навчання: які професії пропонують, як подати заявку — Finance.ua

Для українців в Польщі пропонують безкоштовне навчання: які професії пропонують, як подати заявку

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Українцям у Польщі пропонують безкоштовне навчання з можливістю працевлаштування. Про це пише Пенсійний кур"єр.

Українці в Польщі мають змогу безкоштовно опанувати нову професію у сфері інтернет-маркетингу за програмою Google Skills of Tomorrow.

Учасникам програми пропонується за два місяці навчання отримати нову професію, а також допомогу у подальшому працевлаштуванні.

Хто може взяти участь у програмі?

Повнолітні громадяни України, які легально проживають у Польщі та:

не мають трудового договору на невизначений термін;

не працюють у маркетинговому агентстві.

Які професії можна опанувати?

аналітика даних, метою якого є збір і обробка даних для організації, а також оцінка їх корисності;

UX-дизайнера, який розробляє цифрові продукти й піклується про рівень задоволеності користувачів, а також про функціональність та зручність продукту;



фахівця з performance-маркетингу, який створює та впроваджує інноваційні рекламні кампанії.

Як проходитиме навчання?

Заняття проводитимуться на онлайн-платформі.

Яка тривалість навчання?

8 тижнів — курс розрахований на 50 годин (щоденні уроки триватимуть близько 1,5 год кожен). Онлайн-заняття проходитимуть з 16 травня по 11 липня у другій половині дня, але переглянути їх можна буде у будь-який зручний час.

Хто навчатиме? Фахівці у галузі інтернет-маркетингу та професори Варшавської школи економіки (Szkoła Główna Handlowa).

Вартість навчання. Повністю безкоштовне.

Чи нададуть документ про закінчення навчання?

Так, нададуть сертифікат.

Чи можливе подальше працевлаштування після закінчення навчання?

У межах партнерської програми «Кар’єра завтрашнього дня» після завершення навчання ви отримаєте можливість пройти оплачуване стажування в одній з 1200 польських малих і середніх компаній. Набір здійснюватимуть з 13 липня по 26 серпня. Стажування проходитимуть з 1 вересня по 30 листопада.

Як подати заявку До 13 травня потрібно заповнити До 13 травня потрібно заповнити анкету за посиланням

Відповідь на заявку прийде протягом 5 днів після її подачі на вказану електронну пошту.

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