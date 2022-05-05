Для українців в Польщі пропонують безкоштовне навчання: які професії пропонують, як подати заявку — Finance.ua
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Для українців в Польщі пропонують безкоштовне навчання: які професії пропонують, як подати заявку

Вчора 13:00Особисті фінанси
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Українцям у Польщі пропонують безкоштовне навчання з можливістю працевлаштування. Про це пише Пенсійний кур"єр.
Українці в Польщі мають змогу безкоштовно опанувати нову професію у сфері інтернет-маркетингу за програмою Google Skills of Tomorrow.
Учасникам програми пропонується за два місяці навчання отримати нову професію, а також допомогу у подальшому працевлаштуванні.
Хто може взяти участь у програмі?
  • Повнолітні громадяни України, які легально проживають у Польщі та:
  • не мають трудового договору на невизначений термін;
  • не працюють у маркетинговому агентстві.
Які професії можна опанувати?
  • аналітика даних, метою якого є збір і обробка даних для організації, а також оцінка їх корисності;
  • UX-дизайнера, який розробляє цифрові продукти й піклується про рівень задоволеності користувачів, а також про функціональність та зручність продукту;
  • фахівця з performance-маркетингу, який створює та впроваджує інноваційні рекламні кампанії.
Як проходитиме навчання?
Заняття проводитимуться на онлайн-платформі.
Яка тривалість навчання?
8 тижнів — курс розрахований на 50 годин (щоденні уроки триватимуть близько 1,5 год кожен). Онлайн-заняття проходитимуть з 16 травня по 11 липня у другій половині дня, але переглянути їх можна буде у будь-який зручний час.
Хто навчатиме? Фахівці у галузі інтернет-маркетингу та професори Варшавської школи економіки (Szkoła Główna Handlowa).
Вартість навчання. Повністю безкоштовне.
Чи нададуть документ про закінчення навчання?
Так, нададуть сертифікат.
Чи можливе подальше працевлаштування після закінчення навчання?
У межах партнерської програми «Кар’єра завтрашнього дня» після завершення навчання ви отримаєте можливість пройти оплачуване стажування в одній з 1200 польських малих і середніх компаній. Набір здійснюватимуть з 13 липня по 26 серпня. Стажування проходитимуть з 1 вересня по 30 листопада.
Як подати заявку До 13 травня потрібно заповнити анкету за посиланням.
Відповідь на заявку прийде протягом 5 днів після її подачі на вказану електронну пошту.
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За матеріалами: Finance.ua
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