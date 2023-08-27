Для українців у Європі з’явився новий спосіб пошуку житла — Finance.ua

Для українців у Європі з’явився новий спосіб пошуку житла Сьогодні 13:13 — Особисті фінанси

Для українців у Європі з’явився новий спосіб пошуку житла

Українцям у європейських країнах буде легше спільно орендувати житло.

Некомерційна платформа EU4UA.org, яка допомагає українцям з поселенням за кордоном, запустила новий функціонал — пошук співлокаторів.

На платформі можна знайти європейські родини, які готові розмістити українців безкоштовно, але останнім часом таких оголошень стає все менше. Тому організатори запропонували альтернативне рішення — можливість об'єднуватись з іншими українцями за кордоном, щоб спільно орендувати житло. Часто оренда — це єдиний вихід, то ж таким чином можна зекономити та отримати нові знайомства.

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Для того, щоб скористатись новим функціоналом, необхідно створити профіль на сайті , після чого ви зможете бачити українців, які шукають співлокаторів по всій Європі.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року у Чехії надаватиметься державне гуманітарне житло, яке розміщене у Центральночеському краї, лише через KACPU в Кладні та KACPU в Кутній Горі.

Ціни на оренду житла в Польщі продовжують зростати через потік біженців та загальну інфляцію — подекуди до 30% за рік. Але запити орендарів зросли — все частіше люди шукають дво- і трикімнатні квартири.

uamedia За матеріалами:

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