Для українців у Європі з’явився новий спосіб пошуку житла — Finance.ua
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Для українців у Європі з’явився новий спосіб пошуку житла

Особисті фінанси
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Для українців у Європі з’явився новий спосіб пошуку житла
Для українців у Європі з’явився новий спосіб пошуку житла
Українцям у європейських країнах буде легше спільно орендувати житло.
Некомерційна платформа EU4UA.org, яка допомагає українцям з поселенням за кордоном, запустила новий функціонал — пошук співлокаторів.
На платформі можна знайти європейські родини, які готові розмістити українців безкоштовно, але останнім часом таких оголошень стає все менше. Тому організатори запропонували альтернативне рішення — можливість об'єднуватись з іншими українцями за кордоном, щоб спільно орендувати житло. Часто оренда — це єдиний вихід, то ж таким чином можна зекономити та отримати нові знайомства.
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Для того, щоб скористатись новим функціоналом, необхідно створити профіль на сайті, після чого ви зможете бачити українців, які шукають співлокаторів по всій Європі.
Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року у Чехії надаватиметься державне гуманітарне житло, яке розміщене у Центральночеському краї, лише через KACPU в Кладні та KACPU в Кутній Горі.
Ціни на оренду житла в Польщі продовжують зростати через потік біженців та загальну інфляцію — подекуди до 30% за рік. Але запити орендарів зросли — все частіше люди шукають дво- і трикімнатні квартири.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
uamedia
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