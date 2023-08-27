Для українців у Європі з’явився новий спосіб пошуку житла — Finance.ua

Для українців у Європі з’явився новий спосіб пошуку житла
Українцям у європейських країнах буде легше спільно орендувати житло.
Некомерційна платформа EU4UA.org, яка допомагає українцям з поселенням за кордоном, запустила новий функціонал — пошук співлокаторів.
На платформі можна знайти європейські родини, які готові розмістити українців безкоштовно, але останнім часом таких оголошень стає все менше. Тому організатори запропонували альтернативне рішення — можливість об'єднуватись з іншими українцями за кордоном, щоб спільно орендувати житло. Часто оренда — це єдиний вихід, то ж таким чином можна зекономити та отримати нові знайомства.
Для того, щоб скористатись новим функціоналом, необхідно створити профіль на сайті, після чого ви зможете бачити українців, які шукають співлокаторів по всій Європі.
Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року у Чехії надаватиметься державне гуманітарне житло, яке розміщене у Центральночеському краї, лише через KACPU в Кладні та KACPU в Кутній Горі.
Ціни на оренду житла в Польщі продовжують зростати через потік біженців та загальну інфляцію — подекуди до 30% за рік. Але запити орендарів зросли — все частіше люди шукають дво- і трикімнатні квартири.
Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
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