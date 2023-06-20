Для шведських автомобілів Polestar створять нову операційну систему — Finance.ua

Для шведських автомобілів Polestar створять нову операційну систему
Шведський виробник електромобілів (EV) Polestar на спільному з Xingji Meizu підприємстві розробить нову операційну систему для автомобілів Polestar.
Про це повідомило агентство Reuters.
Виробник електромобілів матиме 49% підприємства, що створить ОС, а Xingji Meizu — 51%. Компанії інвестують у розробку $98 млн та $102 млн відповідно.
«Це ставить нас у зовсім інше становище та виводить нас на той самий рівень, якщо не попереду наших китайських конкурентів на на ринку автомобілів», — прокоментував створення нової ОС генеральний директор Polestar Томас Інгенлат.
50% Polestar належить компанії Volvo, ще 50% — Geely. Нещодавно Volvo Cars повідомила, що впровадить у свої авто світлодіоди, що імітують денне світло. В першу чергу світлодіодами облаштують моделі Polestar 3 і Volvo EX90. В салонах встановлять низку 72 світлодіодів SunLike.
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