Для шведських автомобілів Polestar створять нову операційну систему — Finance.ua
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Для шведських автомобілів Polestar створять нову операційну систему

Технології&Авто
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Для шведських автомобілів Polestar створять нову операційну систему
Для шведських автомобілів Polestar створять нову операційну систему
Шведський виробник електромобілів (EV) Polestar на спільному з Xingji Meizu підприємстві розробить нову операційну систему для автомобілів Polestar.
Про це повідомило агентство Reuters.
Нова О С буде заснована на системі Flyme Auto від Xingji Meizu, яку Polestar запустила на початку 2023 року. Її синхронізують з автомобільними програмами і мобільними телефонами клієнтів. Зауважимо, що Polestar наразі виробляє всі свої автомобілі в Китаї.
Виробник електромобілів матиме 49% підприємства, що створить ОС, а Xingji Meizu — 51%. Компанії інвестують у розробку $98 млн та $102 млн відповідно.
«Це ставить нас у зовсім інше становище та виводить нас на той самий рівень, якщо не попереду наших китайських конкурентів на на ринку автомобілів», — прокоментував створення нової ОС генеральний директор Polestar Томас Інгенлат.
50% Polestar належить компанії Volvo, ще 50% — Geely. Нещодавно Volvo Cars повідомила, що впровадить у свої авто світлодіоди, що імітують денне світло. В першу чергу світлодіодами облаштують моделі Polestar 3 і Volvo EX90. В салонах встановлять низку 72 світлодіодів SunLike.

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