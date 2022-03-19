Для позичальників банків, що ліквідуються, запроваджено кредитні канікули — Finance.ua

Для позичальників банків, що ліквідуються, запроваджено кредитні канікули

Вчора 10:11 — Особисті фінанси

Для позичальників банків, що ліквідуються, запроваджено кредитні канікули

Для позичальників банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, запроваджено кредитні канікули.

Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

Що змінюється

Фонд гарантування вкладів запроваджує уніфіковані умови реструктуризації кредитної заборгованості позичальників фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб, незалежно від форми, виду, цільового призначення кредиту тощо.

Період дії кредитних канікул почався з дати введення воєнного стану в Україні, а саме з 24 лютого 2022 року та триватимуть до дати, що настає через три місяця після завершення періоду воєнного стану в Україні, але не раніше 30 червня 2022 року.

Разом з тим термін дії кредитних канікул може бути змінений додатковим рішення виконавчої дирекції Фонду.

«В період воєнного стану, коли українці, попри неоціненні втрати, єдиним фронтом захищають свою країну, для нас пріоритетним завданням є захистити усіма можливими законними способами права клієнтів банків, які ліквідуються Фондом. Близько 90% активів банків в управлінні Фонду складають кредитні портфелі. Це велика кількість позичальників — звичайних громадян та представників бізнесу. Для усіх ми запроваджуємо на період дії кредитних канікул фіксовану процентну ставку в розмірі 0,0001% річних за строковою та простроченою заборгованістю, яка нараховується з дати прийняття цього рішення відповідно до чинних умов договору. А також до позичальників не будуть застосовуватися штрафні санкції (пені, штрафи). Водночас розмір комісій, передбачених кредитними договорами, договорами банківського рахунку встановлюється на рівні 1 копійка», — відзначила заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Вона звернула увагу що кредитні канікули не означають прощення боргу, а є відстроченням виконання боргових зобов’язань позичальника у цей складний період.

Разом з тим, якщо кінцевий термін повернення коштів за кредитом настає протягом кредитних канікул, то він встановлюється на день, наступний за днем закінчення кредитних канікул. Однак позичальник має право на дострокове погашення заборгованості протягом кредитних канікул в повному розмірі або в будь-якій частині.

Також встановлюється єдиний для всіх позичальників графік погашення заборгованості, сформованої у період дії кредитних канікул, — протягом шести місяців з дати завершення кредитних канікул в розмірі простроченої заборгованості позичальника станом на день прийняття рішення щодо запровадження кредитних канікул та суми платежів відповідно до графіку погашення заборгованості протягом кредитних канікул, рівними частинами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною