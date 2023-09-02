Для поціновувачів погрітися на сонечку восени: три найкращі напрями Європи — Finance.ua

Для поціновувачів погрітися на сонечку восени: три найкращі напрями Європи Сьогодні 18:12 — Світ

Для поціновувачів погрітися на сонечку восени: три найкращі напрями Європи

Цього літа температура б'є рекорди по всій Європі, і спричиняє руйнівні пожежі в популярних місцях літнього відпочинку. Тож туристи дедалі більше побоюються відвідувати Європу у пік сезону. Замість цього віддають перевагу відпочинку восени або навесні.

Туристичне видання Travel Off Path визначило 3 популярні напрями для відпочинку в Європі. В цих локаціях буде достатньо тепло навіть восени, щоб поніжитися на пляжах і прогулятися в літньому одязі.

Названо найтепліші напрями в Європі на осінь 2023

Тенерифе, Кіпр і Мальта — найкращі місця для тих, хто хоче погрітися восени в Європі.

1. Тенерифе

Найбільший з Канарських островів Іспанії, розташований біля узбережжя Західної Африки, славиться своєю субтропічною чарівністю та титулом «вічне літо», яке з гордістю носить. Завдяки приємному осінньому клімату та рясному сонячному світлу протягом року він є одним із найпопулярніших місць у Європі в міжсезоння.

Середня температура протягом осіннього сезону тримається близько 22 градусів за Цельсієм, іноді досягаючи максимуму 25 градусів увечері. Однак купання в Атлантичному океані в цей час може виявитися холодним.

2. Кіпр

Кіпр, острів, розташований у Середземному морі, пропонує привабливу можливість для людей, які шукають освіжаючого плавання в теплих водах протягом осіннього сезону. Імовірність «ідеального сонячного дня» на Кіпрі в жовтні становить 77%, із середнім денним максимумом 28 градусів і денним мінімумом 18.

Це робить Кіпр ідеальним місцем для тих, хто жадає чудового відпочинку на пляжі навіть протягом року.

3. Мальта

Надзвичайно схожа на Кіпр, ця мініатюрна острівна держава є ідилічним місцем для любителів сонця, які прагнуть відпочити на чудовому пляжі в осінній сезон. Середня температура досягає 25 градусів і не опускається нижче 21 градуса, особливо в жовтні, відвідувачі цього чарівного місця можуть насолоджуватися ідеальним кліматом.

До того ж осінні місяці на Мальті обіцяють переважно сонячні та теплі дні, за винятком випадкової хмарності.

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