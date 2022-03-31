Для небанківських установ продовжено сроки надання результатів перевірок — Finance.ua

Для небанківських установ продовжено сроки надання результатів перевірок
Як повідомляють в НБУ, для учасників ринку небанківських фінпослуг перенесено строки подання інформації щодо дій, вжитих за результатами інспекційних перевірок.
Також відтерміновано й подання планів заходів щодо виконання рекомендацій регулятора за результатами перевірок або обґрунтованих пояснень про незгоду з ними.
Учасники ринку повинні подати всю інформацію впродовж 30 робочих днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
Таке рішення Національний банк ухвалив через дію в країні воєнного стану. Відповідна постанова набуває чинності 31 березня 2021 року.
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