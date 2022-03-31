Для небанківських установ продовжено сроки надання результатів перевірок — Finance.ua

Для небанківських установ продовжено сроки надання результатів перевірок

Вчора 14:10 — Казна та Політика

Як повідомляють в НБУ, для учасників ринку небанківських фінпослуг перенесено строки подання інформації щодо дій, вжитих за результатами інспекційних перевірок.

Також відтерміновано й подання планів заходів щодо виконання рекомендацій регулятора за результатами перевірок або обґрунтованих пояснень про незгоду з ними.

Читайте також У НБУ назвали кроки на воєнний час, що зберегли фінансову стабільність в Україні

Учасники ринку повинні подати всю інформацію впродовж 30 робочих днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Таке рішення Національний банк ухвалив через дію в країні воєнного стану. Відповідна постанова набуває чинності 31 березня 2021 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.