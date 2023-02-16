Для людей з інвалідністю відкриють автошколи — Finance.ua

Для людей з інвалідністю відкриють автошколи Сьогодні 19:45 — Технології&Авто

В Україні реалізують проєкт «Автошколи для людей з інвалідністю». Як повідомили в департаменті комунікацій МВС, його презентувала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко на засіданні Ради безбар’єрності.

За її словами, у складі мішаних інклюзивних груп особи з інвалідністю матимуть змогу отримати навички водія та відповідне посвідчення.

Шлях до отримання водійського посвідчення складатиметься з кількох етапів:

1. Проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Отримання медичної довідки. Навчання в автомобільній школі на базі закладів вищої освіти МВС. Складання теоретичного іспиту в територіальному сервісному центрі МВС.

5. Практична підготовка та іспит.

Загалом пропускна спроможність таких автошкіл становитиме близько 300 людей на рік.

Довідка Finance.ua:

в Україні повна чи часткова втрата здоров’я дає громадянам право на набуття статусу непрацездатного чи обмежено працездатного, а також дає право оформити пенсію по інвалідності — її розмір залежить від отриманої групи інвалідності;

люди, які отримали I групу інвалідності, мають право на 100% пенсію за віком, але для цього необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому людина визнана інвалідом;

розмір пенсійних виплат осіб із ІІ групою інвалідності становить 90% пенсії за віком. Необхідний страховий стаж при цьому — 1-14 років.

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