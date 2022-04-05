Для глави криптобіржі в Туреччині вимагають 40 тисяч років ув'язнення — Finance.ua
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Для глави криптобіржі в Туреччині вимагають 40 тисяч років ув'язнення

Вчора 23:13Фінтех і Картки
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Прокуратура Туреччини вимагає для 21 особи, котрі причетні до криптовалютної біржі Thodex, що закрилася, 40,5 тис. років тюремного ув’язнення. Главу компанії вже понад рік розшукує Інтерпол, але все безрезультатно.
Як повідомляє Hurriyet, прокурор запропонував жорстоко покарати засновника криптобіржі Фарука Фатіха Озера та ще 20 осіб, які брали участь у її діяльності. Для них вимагають 40 564 роки тюремного ув’язнення.
Їх звинувачують у створенні злочинної організації, шахрайстві та відмиванні доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності. Загалом після краху Thodex понад 60 людей було затримано, а шістьох з них помістили у в’язницю.
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За даними прокуратури, через дії зловмисників постраждали близько 400 тис. осіб — їм було завдано збитків на 356 млн лір (близько $24 млн). Хоча криптоексперти називають суму збитків набагато вищу — у $2,6 млрд.
Самого Озера оголосили в міжнародний розшук Інтерполу — вважається, що з Туреччини він виїхав до Албанії з $2 млрд, але його знайти не вдалося. Втікши, він опублікував заяву, пообіцявши повернути всім інвесторам втрачені кошти і повернутися на батьківщину, щоб постати перед судом.
За матеріалами: Обозреватель
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