Для авто зі штучним інтелектом введуть четвертий сигнал світлофора — Finance.ua

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Для авто зі штучним інтелектом введуть четвертий сигнал світлофора

Технології&Авто
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Для авто зі штучним інтелектом введуть четвертий сигнал світлофора
Для авто зі штучним інтелектом введуть четвертий сигнал світлофора
Попри успіхи штучного інтелекту у пошуку життя в космосі, у повсякденному житті його успіхи не такі вражаючі: приміром, застосування безпілотних авто поки не може позбавити міста від заторів, а водіїв — від перевитрати палива.
Щоб частково справитися із цими проблемами, вчені з Університету Північної Кароліни запропонували затвердити для безпілотного транспорту четвертий сигнал світлофора — білий, пише New Atlas.
Моделювання трафіку показало, що цей колір буде найбільш оптимальним. Він сигналізуватиме ШІ-водієві діяти, як автомобілі, що їдуть попереду.
Концепцію четвертого сигналу вперше було озвучено ще у 2020 році. Вчені пояснюють, що існуючі кольори збережуть свої значення, а білий означатиме «Рухайся за транспортом, що їде попереду»: потрібно їхати, якщо їде він, або стояти, якщо він стоїть.
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За основу цієї пропозиції взяли ідею, що безпілотники можуть комунікувати один з одним і розподіляти порядок руху ефективніше, ніж світлофори.
За допомогою моделювання вчені з’ясували, що чим більше безпілотних авто на дорозі, тим більше скорочується час простою на перехресті, а за наявності білого сигналу цей виграш часу стає ще значнішим.
Якщо на безпілотники припадає 10% учасників руху, затримки знижуються лише на 3%, але якщо їхня кількість досягає 30%, затримки уже знижуються на 10%.
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