Дію інвалідності особам, у яких строк закінчився у період воєнного стану, продовжили — Finance.ua

Дію інвалідності особам, у яких строк закінчився у період воєнного стану, продовжили

Вчора 16:45 — Особисті фінанси

Дію інвалідності особам, у яких строк інвалідності закінчився у період воєнного стану, продовжено.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану.

Діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду лікарсько-консультативною комісією чи медико-соціальної експертизи:

соціальні виплати;

реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла колісні, памперси, катетери);

освітні послуги;

відповідні пільги.

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