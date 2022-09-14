Діти переселенців при першому отриманні паспорта зможуть отримати повний пакет соцгарантій — Finance.ua

Діти переселенців при першому отриманні паспорта зможуть отримати повний пакет соцгарантій Вчора 12:41 — Особисті фінанси

Діти переселенців при першому отриманні паспорта зможуть отримати повний пакет соцгарантій

Кабінет Міністрів пропонує дозволити реєстрацію підлітків з окупованих та прифронтових територій за місцем проживання батьків або їх офіційних представників при першому отриманні паспорта.

«Новація полягає в тому, щоб дітей із ТОТ і територій, де ведуться бойові дії, при отриманні паспорта не залишати без реєстрації, як зараз. Адже так вони не можуть отримати довідку ТПО та відповідно допомогу від держави, а також інші адміністративні та публічні послуги», — йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на схвалений проєкт закону.

Зокрема пропонується реєструвати підлітків за місцем проживання батьків або їх офіційних представників.

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