Діти переселенців при першому отриманні паспорта зможуть отримати повний пакет соцгарантій — Finance.ua
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Діти переселенців при першому отриманні паспорта зможуть отримати повний пакет соцгарантій

Особисті фінанси
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Діти переселенців при першому отриманні паспорта зможуть отримати повний пакет соцгарантій
Діти переселенців при першому отриманні паспорта зможуть отримати повний пакет соцгарантій
Кабінет Міністрів пропонує дозволити реєстрацію підлітків з окупованих та прифронтових територій за місцем проживання батьків або їх офіційних представників при першому отриманні паспорта.
«Новація полягає в тому, щоб дітей із ТОТ і територій, де ведуться бойові дії, при отриманні паспорта не залишати без реєстрації, як зараз. Адже так вони не можуть отримати довідку ТПО та відповідно допомогу від держави, а також інші адміністративні та публічні послуги», — йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на схвалений проєкт закону.
Зокрема пропонується реєструвати підлітків за місцем проживання батьків або їх офіційних представників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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