Disney підвищує ціни на квитки до своїх парків розваг — Finance.ua

Disney підвищує ціни на квитки до своїх парків розваг Сьогодні 21:28 — Особисті фінанси

Disney підвищує ціни на квитки до своїх парків розваг

Найбільша світова компанія у галузі розваг та медіа — американська Walt Disney Co. — з 11 жовтня підвищує ціни на квитки та абонементи до парків Disneyland та Disney World.

Про це повідомляє CNBC

Разові квитки, які дають змогу відвідати один парк один раз протягом дня, подорожчали на суму від 5 до 65 дол (в середньому на 4%) залежно від конкретного тарифу. Найдешевший разовий квиток коштуватиме 104 дол, а найдорожчий — 194 дол.

Також додали в ціні абонементи, які передбачають можливість відвідування парку протягом кількох днів. Дводенна перепустка подорожчала майже на 9%, до 310 дол, а п’ятиденна — на 16%, до 480 дол.

Читайте також У Disney розпочали другий етап скорочення працівників

Подорожчання торкнулось також річних абонементів. Найбюджетніший з них коштуватиме на 50 дол більше — 499 дол (подорожчав на 11%). На ту ж суму збільшилася ціна найдорожчого такого абонементу — до 1649 дол (+3%).

Крім того, на 20%, до 30 дол — подорожчає паркування в Disneyland і Disney World. Для гостей тематичних готелів Disney паркування буде безкоштовним.

Видання зазначає, що підвищення цін відбулося лише через тиждень після того, як компанія оголосила про проведення акції з продажу дитячих квитків за вигідною ціною до 50 дол на тлі зниження відвідуваності парків.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.