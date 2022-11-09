Disney остаточно закриває свій офіс у росії: більшість співробітників уже звільнили — Finance.ua

Disney остаточно закриває свій офіс у росії: більшість співробітників уже звільнили Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

Disney остаточно закриває свій офіс у росії: більшість співробітників уже звільнили

Кінокомпанія The Walt Disney Company остаточно закриває свій офіс у москві.

Про це пише профільне видання «Бюллетень кинопрокатчика».

Кінопрокатний відділ студії розташовувався у москві. Частина команди, яка залишилися, переїде в головний російський офіс Disney в БЦ Lotte Plaza, щоб закінчити необхідну роботу перед повною зупинкою діяльності компанії в рф.

Наразі майже вся комунікація з контрагентами в країнах СНД відбувається напряму через американський офіс Disney.

Нагадаємо, у березні 2022 року Disney оголосила, що припиняє прокат своїх фільмів у росії. Минулого місяця там перестав працювати російськомовний сайт та акаунти компанії у соцмережах.

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Укрінформ За матеріалами:

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