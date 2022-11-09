Disney остаточно закриває свій офіс у росії: більшість співробітників уже звільнили — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Disney остаточно закриває свій офіс у росії: більшість співробітників уже звільнили

Фондовий ринок
57
Disney остаточно закриває свій офіс у росії: більшість співробітників уже звільнили
Disney остаточно закриває свій офіс у росії: більшість співробітників уже звільнили
Кінокомпанія The Walt Disney Company остаточно закриває свій офіс у москві.
Про це пише профільне видання «Бюллетень кинопрокатчика».
Кінопрокатний відділ студії розташовувався у москві. Частина команди, яка залишилися, переїде в головний російський офіс Disney в БЦ Lotte Plaza, щоб закінчити необхідну роботу перед повною зупинкою діяльності компанії в рф.
Наразі майже вся комунікація з контрагентами в країнах СНД відбувається напряму через американський офіс Disney.
Нагадаємо, у березні 2022 року Disney оголосила, що припиняє прокат своїх фільмів у росії. Минулого місяця там перестав працювати російськомовний сайт та акаунти компанії у соцмережах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.