Disney, Facebook, Twitter та інші: найгучніші зміни топменеджменту світових компаній за рік — Finance.ua

Disney, Facebook, Twitter та інші: найгучніші зміни топменеджменту світових компаній за рік Сьогодні 20:11 — Фондовий ринок

Disney, Facebook, Twitter та інші: найгучніші зміни топменеджменту світових компаній за рік

Впродовж 2022 року відбулась низка несподіваних змін у топменеджменті передових світових компаній. Люди, які обіймали посади СЕО глобальних корпорацій протягом десятиліть, вирішили вийти на пенсію, а «владу» подекуди перейняли абсолютно не дотичні до бізнесу керівники, пише TheStreet

Водночас, деякі зміни генеральних директорів трапились очікувано, заплановано та поступово. Про найгучніші призначення та відхід з посад багаторічних керівників світових корпорацій впродовж року — далі.

Зміни СЕО та топменеджменту світових компаній впродовж 2022 року

Стабільну та поступову модель зміни виконавчого директора обрала Royal Carribbean Group, — американська транспортно-туристична компанія зі штаб-квартирою у Маямі. СЕО Річард Фейн оголосив про свою відставку у січні, після 33 років на посаді, звільнивши крісло на користь колишнього фінансового директора корпорації Джейсона Ліберті.

Такий плановий вихід виконавчого директора на пенсію відрізняється від дивних пертурбацій у керівництві Walt Disney та загадкових обставин, що призвели до відставки Кевіна Джонсона зі Starbucks, на зміну якому «на тимчасовій основі» вдруге прийшов Говард Шульц.

Боб Айгер повернувся у Walt Disney

Боб Айгер ніколи не хотів покидати Disney, а рада директорів компанії ніколи не була повністю задоволена його заміні на Боба Чапека. Попри це, корпорація продовжила контракт з Чапеком, який, як очікувалось, залишиться на посаді СЕО на довго.

Однак, уже через кілька тижнів після продовження контракту з Чапеком, Disney передумала, після чого Боб Айгер повернувся на посаду CEO компанії, підписавши дворічний контракт

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«Права рука» Цукерберга пішла з Meta

Наприкінці травня цього року про своє звільнення з Meta повідомила операційна директорка компанії Шеріл Сендберг. «Права рука» Цукерберга, зокрема, відповідала за розвиток рекламних платформ гіганта соцмереж ще з 2008 року, і саме за її каденції, тоді ще Facebook, стала надзвичайно прибутковою компанією.

При цьому Сендберг покинула Meta у найскрутніший для компанії час — справи техногіганта йшли не найкращим чином, адже корпорація на той момент втратила 42,3% вартості акцій.

Колишній СЕО Domino’s Pizza почав працювати на конкурента

Гучним приходом на посаду стало призначення Патріка Дойла у Restaurant Brands International, — материнської компанії Burger King, на посаду виконавчого голови правління.

Річ у тім, що раніше Дойл обіймав посаду СЕО компанії-конкурента — Domino’s Pizza. За час свого правління з 2010 по 2018 рік він забезпечив зростання продажів мережі піцерій впродовж 29 кварталів поспіль, загалом до 13 мільярдів доларів, а також зростання вартості акцій компанії більш ніж у 23 рази.

Говард Шульц вдруге повернувся на посаду виконавчого директора Starbucks

Говард Шульц повернувся до управління Starbucks після того, як попередній СЕО Кевін Джонсон пішов у відставку. Шульц став тимчасовим гендиректором, до офіційного призначення Лаксмана Нарасімхана з 1 квітня 2023 року.

Цікаво, що це вже друге повернення Шульца у компанію — раніше він обіймав посаду СЕО Starbuscks з 1986 по 2000 та з 2008 по 2017 роки.

Ілон Маск «захопив» владу у Twitter

Мабуть, найгучнішим цього року було придбання Ілоном Маском соціальної мережі Twitter та призначення ним самого себе на посаду СЕО компанії.

Одразу після приходу у Twitter мільярдер звільнив топменеджмент компанії, зокрема гендиректора Парага Агравала та фінансового директора Неда Сігала. Згодом роботу втратили близько 7 500 працівників соціальної мережі, а з платформи вже самі почали втікати постійні рекламодавці.

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