Discovery розпочала розробку власного метавсесвіту — Finance.ua

Discovery розпочала розробку власного метавсесвіту Вчора 00:16 — Технології&Авто

Discovery розпочала розробку власного метавсесвіту

Спортивний підрозділ компанії Warner Bros, Discovery Sports, об’єднався в партнерстві з Infinite Reality (web3-розробник віртуальних світів) для створення метавсесвіту, в якому глядачі зможуть займатися улюбленими видами спорту.

Відповідно до заяви розробників, в рамках партнерства компанії створять нові можливості для взаємодії спортивних спільнот, спортсменів та брендів у віртуальному середовищі, спеціально розробленому для майбутніх спортивних подій серії Discovery Sports Events.

Вже в грудні відбудеться пробний запуск метавсесвіту — Discovery Sports транслюватиме серію гоночних змагань з велоспорту і обіцяє максимальну іммерсивність для глядачів.

Передбачається, що в майбутньому в рамках програми Discovery Sports Events користувачі отримуватимуть унікальний досвід, пов’язаний зі спортивними подіями.

noworries За матеріалами:

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