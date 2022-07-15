Ділові очікування підприємств України - звіт НБУ — Finance.ua

Ділові очікування підприємств України - звіт НБУ Вчора 21:00 — Казна та Політика

Бізнес очікує скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні внаслідок повномасштабної війни та песимістично налаштований щодо рівня ділової активності своїх підприємств. У наступні 12 місяців респонденти прогнозують зростання інфляції.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній , яке Національний банк провів у IІ кварталі 2022 року.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 72.6% проти 108.2% у І кварталі 2022 року (далі — І квартал). Зниження ІДО відбулося через погіршення оцінок за всіма складовими індексу, найсуттєвіше — щодо інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт, на машини, обладнання та інвентар.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Підприємства очікують скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив «мінус» 48.7% порівняно з «мінус» 1.7% у І кварталі.

Інфляційні очікування зросли: у IІ кварталі очікувана річна інфляція становила 21.5% порівняно з 9.5% у попередньому кварталі. 58.2% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців перевищить 20.0%.

Воєнні дії є найвагомішим проінфляційним чинником, на думку 93.2% респондентів.

Також суттєвий вплив на зростання споживчих цін матимуть витрати на виробництво (58.8%) та обмінний курс (58.6%).

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Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Керівники суттєво погіршили оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 28.8% проти 6.6% у І кварталі.

Оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців також є негативними: баланс відповідей — «мінус» 17.1% (у І кварталі — 7.2%). Погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, за винятком підприємств будівництва.

Найпесимістичніші очікування в підприємств енерго- та водопостачання («мінус» 26.7%) і транспорту та зв’язку («мінус» 26.4%).

Бізнес прогнозує зменшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і на зовнішньому ринку: баланси відповідей — «мінус» 19.0% та «мінус» 25.0% відповідно проти 17.0% та 23.3% у І кварталі.

Водночас, пропри низький рівень, залишилися позитивними оцінки щодо обсягів залучення іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей знизився до 0.7% з 5.3% у І кварталі. Зростання очікують підприємства транспорту та зв’язку, інших видів діяльності, енерго- та водопостачання.

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