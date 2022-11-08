Ділові очікування на будівельному ринку України покращилися — Finance.ua

Ділові очікування на будівельному ринку України покращилися Вчора 20:41 — Нерухомість

Ділові очікування на будівельному ринку України покращилися

Індикатор ділової впевненості українців на ринку будівництва на четвертий квартал 2022 року покращився на 8,7 процентних пункти (п.п.) порівняно з третім кварталом 2022 року — до «мінус» 60,4%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

При цьому показник ділових очікувань на четвертий квартал минулого року становив мінус 22,1%.

Згідно з даними проведеного відомством опитування компаній будівельної галузі, оцінка нестачі поточного обсягу замовлень залишилася на колишньому рівні — «мінус» 80%. Лише 20% компаній оцінили його як нормальний для сезону.

На підвищення цін на свої послуги за підсумками першого кварталу поточного року очікують 52% респондентів. При цьому 9,5% опитаних компаній прогнозують зниження вартості будівельних робіт, а 38,5% не очікують жодних змін у ціновій політиці.

За даними Держстату, компанії-учасники опитування забезпечені замовленнями в середньому на чотири місяці, що відповідає показнику минулого кварталу. Це найнижчий показник за останні сім років.

Статвідомство зазначає, що у четвертому кварталі 2022 року негативний вплив на будівництво матимуть фінансові обмеження (близько 42%), недостатній попит (35%) та інші фактори (77%), очевидно, пов’язані з воєнними діями.

Скорочення кількості працівників у жовтні-грудні 2022 року очікують 50% опитаних компаній, а 46% вважають, що їхня кількість не зміниться.

За даними Держстату, 59% опитаних компаній відзначили зниження обсягу виконаних будівельних робіт у минулому кварталі, лише 20% — заявили про збільшення обсягів.

Статдані наведено без урахування тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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