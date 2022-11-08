Ділові очікування на будівельному ринку України покращилися — Finance.ua
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Ділові очікування на будівельному ринку України покращилися

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Ділові очікування на будівельному ринку України покращилися
Ділові очікування на будівельному ринку України покращилися
Індикатор ділової впевненості українців на ринку будівництва на четвертий квартал 2022 року покращився на 8,7 процентних пункти (п.п.) порівняно з третім кварталом 2022 року — до «мінус» 60,4%.
Про це повідомила Державна служба статистики.
При цьому показник ділових очікувань на четвертий квартал минулого року становив мінус 22,1%.
Згідно з даними проведеного відомством опитування компаній будівельної галузі, оцінка нестачі поточного обсягу замовлень залишилася на колишньому рівні — «мінус» 80%. Лише 20% компаній оцінили його як нормальний для сезону.
На підвищення цін на свої послуги за підсумками першого кварталу поточного року очікують 52% респондентів. При цьому 9,5% опитаних компаній прогнозують зниження вартості будівельних робіт, а 38,5% не очікують жодних змін у ціновій політиці.
За даними Держстату, компанії-учасники опитування забезпечені замовленнями в середньому на чотири місяці, що відповідає показнику минулого кварталу. Це найнижчий показник за останні сім років.
Статвідомство зазначає, що у четвертому кварталі 2022 року негативний вплив на будівництво матимуть фінансові обмеження (близько 42%), недостатній попит (35%) та інші фактори (77%), очевидно, пов’язані з воєнними діями.
Скорочення кількості працівників у жовтні-грудні 2022 року очікують 50% опитаних компаній, а 46% вважають, що їхня кількість не зміниться.
За даними Держстату, 59% опитаних компаній відзначили зниження обсягу виконаних будівельних робіт у минулому кварталі, лише 20% — заявили про збільшення обсягів.
Статдані наведено без урахування тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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