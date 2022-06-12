Деяким українцям у Румунії нададуть грошову підтримку – як отримати — Finance.ua

Українці, які належать до однієї з цих категорій, можуть розраховувати на 110 євро (3442 грн) на людину. Таку суму надаватимуть упродовж трьох місяців.
Як оформити заявку?
Усе відбувається онлайн, за допомогою тематичного додатка в GooglePlay або AppStore від IFRC. Потрібно визначитись, хто буде заявником від родини, завантажити йому на телефон додаток та дотримуватися інструкцій.
Кожен українець, який хоче отримати грошову підтримку, повинен надати низку документів на підтвердження особи:
Щойно заявка заповнена відповідно до інструкцій, у додатку надішлють повідомлення від Червоного Хреста на Viber або WhatsApp. Гроші надійдуть одразу, і ними можна буде користуватися. З огляду на велику кількість заявок, термін розгляду може становити до двох тижнів.
Для зарахування грошової підтримки можна обрати свою банківську картку в ПриватБанку, Ощадбанку, monobank або в А-банку. Для зняття готівки можна скористатися послугами MoneyGram, але для цього потрібно буде надати документи на посвідчення особи.
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