Деяким переселенцям можуть скасувати виплати — Finance.ua

Деяким переселенцям можуть скасувати виплати Вчора 09:32 — Особисті фінанси

Деяким переселенцям можуть скасувати виплати

Внутрішні переселенці можуть залишитись без фінансової допомоги від держави, оскільки Кабмін України відновив перевірки місць проживання переселенців.

Відповідну постанову було ухвалено 14 жовтня 2022 року.

Згідно з постановою уряду, допомогу можуть забрати у громадян серед ВПО, які переїхали на нове місце тимчасового перебування і не попередили про це соціальні служби.

Звичайно, соціальні працівники фізично не можуть проконтролювати всіх переселенців, але територіальні органи Національної соціальної служби вибірково перевірятимуть переселенців із приводу їхнього проживання за місцем тимчасової реєстрації.

Якщо з’ясується, що людина виїхала з раніше вказаного місця проживання, її зобов’яжуть з’явитися до територіального органу соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів. Якщо переселенець проігнорує це зобов’язання, виплати на проживання буде припинено наступного місяця.

Нагадаємо, що розмір щомісячної допомоги ВПО від держави становить:

2 тис. грн отримують дорослі працездатні українці;

3 тис. грн виплачується дітям та інвалідам.

Водночас якщо виплата затримується більш ніж на місяць, необхідно звернутися до органу соцзахисту та з’ясувати причину

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України продовжив період для подачі повторних заявок на виплати внутрішньо переміщеним особам до 1 грудня;

Уряд ухвалив зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним українцям. Зокрема врегулювали питання з українцями, які не змогли оформити допомогу через Дію.



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