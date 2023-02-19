Деякі українці можуть отримати 16 тисяч гривень: як подати заявку — Finance.ua

Деякі українці можуть отримати 16 тисяч гривень: як подати заявку Сьогодні 08:24 — Особисті фінанси

16 лютого стартував спільний проект Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І або ІІ групи внаслідок війни.

Про це пише Урядовий портал.

Від 16 лютого можна подати заяву на отримання грошової допомоги на сайті eveteran.gov.ua

Хто може отримати допомогу?

Проект поширюється на повнолітніх громадян України, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи зможуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

Як подати заяву в електронній формі на веб-сайті eveteran.gov.ua Мінветеранів?

Важливо! Перед тим як подавати заявку, пересвідчіться, що маєте електронний підпис. Детальну інформацію про те, як його отримати, ви можете знайти за посиланням: https://bit.ly/3YvEUvn

1. Зайдіть на сторінку веб-сайту eveteran.gov.ua

2. Щоб розпочати, перейдіть за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни».

3. Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

4. Перевірте своє прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.

Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, ви можете відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN.

Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, необхідно подати нову заяву на веб-сайті eveteran.gov.ua.

5. Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

6. Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни — особи з інвалідністю І або ІІ групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

Повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам з міркувань безпеки даних ветеранів війни.

Тому, у разі неотримання виплати у зазначений термін телефонуйте до Мінветеранів за номером: +380636889596*. Вам обов’язково допоможуть з’ясувати можливу проблему та розкажуть про механізм її вирішення.

Звертаємо вашу увагу, що подача заявки на отримання грошової допомоги — безкоштовна та заповнюється отримувачем самостійно. Не передавайте свої особисті дані третім особам. Детальну інструкцію про те, як подати заявку, дивіться нижче, або у відео https://youtu.be/7LGOIzH6_H8

Звертаємо вашу увагу, що проект стартував у тестовому режимі. Після того, як грошову виплату отримають перші 10 тисяч людей, розпочнеться перевірка якості наданих послуг за міжнародними стандартами та продовжиться реалізація проекту.

Чи це безпечно?

Механізм виплати грошової допомоги відбувається завдяки електронній інформаційній взаємодії Єдиного державного реєстру ветеранів війни та платформи управління даними компанії «РедРоуз Сі Пі Ес Лімітед», Червоного Хреста України.

«Ця платформа використовуватиметься для обробки знеособленої інформації про отримувачів грошової допомоги, нарахування виплат та їх моніторинг, надання звітних матеріалів. Важливо відзначити, Мінветеранів деперсоналізує подавача заяви як ветерана війни і передає його дані у зашифрованому вигляді для здійснення виплат до компанії „РедРоуз Сі Пі Ес Лімітед“. Отже, персональні дані ветеранів залишаються у повній безпеці», — вказано у повідомленні на Урядовому порталі.

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