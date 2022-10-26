Деякі будинки в Києві не відключатимуть від світла: причина — Finance.ua

Деякі будинки в Києві не відключатимуть від світла: причина
В «ДТЕК «Київські регіональні електромережі» пояснили, чому деякі житлові будинки взагалі не потраплять під стабілізаційні відключення електроенергії та за яким принципом визначаються години відключення.
Про це в коментарі повідомила керівник відділу з комунікацій «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Алла Гурова.
За її словами, деякі будинки можуть взагалі не потрапити на відключення, якщо вони заживлені однією лінію з критично важливим об’єктом.
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«При формуванні графіків стабілізаційних відключень враховується поточна конфігурація мережі, потужність споживання та розташування об’єктів критичної соціальної інфраструктури. Тобто, наприклад, якщо від однієї лінії заживлені лікарня і житловий будинок, то цей будинок не потрапить до графіку аварійних відключень», — сказала вона.
Також Гурова повідомила, що в поточній складній ситуації для зручності клієнтів всі адреси, наприклад, в Київській області були розділені на дві черги, для яких постачання світла буде здійснюватися почергово. Крім того, години відключення кожної групи будуть чергуватися щодня для того, щоб електропостачання одних і тих же клієнтів не обмежувалося в один і той же час.
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«Наприклад, після розпорядження диспетчера НЕК „Укренерго“ про введення стабілізаційних відключень диспетчер „ДТЕК Київські регіональні електромережі“ застосовує тимчасові обмеження відповідно до черги. Наприклад, будинок відключався з 10 до 14, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18 до 22 годин і з другої до шостої ранку», — розповіла Гурова.
Вона зауважила, що можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.
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