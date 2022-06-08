Дев'ять криптовалютних компаній увійшли до списку Fintech 50 від Forbes — Finance.ua
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Дев'ять криптовалютних компаній увійшли до списку Fintech 50 від Forbes

Вчора 10:16Фінтех і Картки
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Forbes включив дев’ять криптовалютних проєктів до рейтингу найбільш інноваційних приватних компаній у сфері фінансових технологій 2022 року.
За даними журналу, разом ці дев’ять фірм залучили $6,5 млрд венчурних інвестицій, більша частина яких припала на останні 12 місяців.
Лідирує серед них криптобіржа FTX з оцінкою в $32 млрд, що зробило її третьою за величиною приватною фінтех-компанією зі штаб-квартирою в США.
Далі йдуть два новачки — NFT-маркетплейс OpenSea ($13,3 млрд) та блокчейн-платформа Alchemy ($10,2 млрд).
За ними йдуть творець стейблкоїна USDC Circle ($9 млрд), ветеран списку — аналітична компанія Chainalysis ($8,6 млрд) та кастодіан Fireblocks ($8 млрд).
Forbes не навів оцінку Ava Labs, розробника блокчейну Avalanche, проте ще у квітні ЗМІ оцінювали компанію у $5,25 млрд. При цьому нативний токен платформи AVAX має ринкову капіталізацію $8,5 млрд.
Передостанній рядок серед криптокомпаній зайняла Paxos ($2,4 млрд).
Тільки один представник біткойн-індустрії зі списку Fintech 50 ще не досяг статусу єдинорога — це конкурент Chainalysis, TRM Labs, з оцінкою $600 млн.

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За матеріалами: Forklog
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