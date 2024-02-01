Deutsche Bank скоротить 3,5 тисяч робочих місць — Finance.ua

Deutsche Bank скоротить 3,5 тисяч робочих місць Сьогодні 02:11 — Фондовий ринок

Deutsche Bank скоротить 3,5 тисяч робочих місць

Deutsche Bank AG планує скоротити 3500 робочих місць протягом наступних років, оскільки головний виконавчий директор Крістіан Севінг прагне виконати обіцянку підвищити прибутковість і повернути більше грошей акціонерам.

Скорочення, більшість із яких стосуються бек-офісу, є частиною програми економії витрат, про яку банк, що базується у Франкфурті-на-Майні, оголосив раніше. Кредитор деталізував скорочення в четвер, коли підвищив свій середньостроковий план доходів, і заявив, що поверне інвесторам 1,6 млрд євро в першій половині цього року, зокрема завдяки викупу акцій на суму 675 млн євро.

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Севінг активізує зусилля, щоб підняти ціну акцій, яка значною мірою топталася на місці з моменту його приходу до влади, оскільки він прагне відігравати більш активну роль у банківській консолідації у Європі. Отримавши вигоду від зростання відсоткових ставок протягом минулого року, він тепер змушений боротися з уповільненням торгівлі, високою інфляцією та інвестиціями, спрямованими на виправлення недосконалого контролю.

Результати банку за IV квартал проілюстрували цей виклик. Хоча дохід зріс приблизно на 5% проти попереднього року, він не виправдав прогнозів аналітиків через слабші, ніж очікувалося, показники гігантського відділу з торгівлі цінними паперами, де дохід від торгівлі зріс приблизно на 1%. Німецький кредитор усе ж випередив середнє падіння на Волл-стріт на 9,7%.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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