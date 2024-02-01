Deutsche Bank скоротить 3,5 тисяч робочих місць — Finance.ua

Deutsche Bank скоротить 3,5 тисяч робочих місць
Deutsche Bank AG планує скоротити 3500 робочих місць протягом наступних років, оскільки головний виконавчий директор Крістіан Севінг прагне виконати обіцянку підвищити прибутковість і повернути більше грошей акціонерам.
Про це пише Bloomberg.
Скорочення, більшість із яких стосуються бек-офісу, є частиною програми економії витрат, про яку банк, що базується у Франкфурті-на-Майні, оголосив раніше. Кредитор деталізував скорочення в четвер, коли підвищив свій середньостроковий план доходів, і заявив, що поверне інвесторам 1,6 млрд євро в першій половині цього року, зокрема завдяки викупу акцій на суму 675 млн євро.
Севінг активізує зусилля, щоб підняти ціну акцій, яка значною мірою топталася на місці з моменту його приходу до влади, оскільки він прагне відігравати більш активну роль у банківській консолідації у Європі. Отримавши вигоду від зростання відсоткових ставок протягом минулого року, він тепер змушений боротися з уповільненням торгівлі, високою інфляцією та інвестиціями, спрямованими на виправлення недосконалого контролю.
Результати банку за IV квартал проілюстрували цей виклик. Хоча дохід зріс приблизно на 5% проти попереднього року, він не виправдав прогнозів аналітиків через слабші, ніж очікувалося, показники гігантського відділу з торгівлі цінними паперами, де дохід від торгівлі зріс приблизно на 1%. Німецький кредитор усе ж випередив середнє падіння на Волл-стріт на 9,7%.
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