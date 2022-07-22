Десятка смартфонів з найшвидшою зарядкою: експерти склали рейтинг — Finance.ua
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Десятка смартфонів з найшвидшою зарядкою: експерти склали рейтинг

Фондовий ринок
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Фахівці бенчмарку AnTuTu порадували нас черговим топом смартфонів, які заряджаються швидше за інші моделі. За основу брався час, який потрібен для зарядки від 5% до 100%.
Переможцем «перегонів» став iQOO 10 Pro від Vivo, який підтримує зарядку потужністю 200 Вт. Це найшвидша зарядка у комерційному смартфоні на сьогоднішній день. Його результат — 9 хвилин 48 секунд.
На другому рядку рейтингу з пристойним відривом від лідера розмістилася ще одна модель Vivo, iQOO 9 Pro з показником 14:51, а на третій — ігровий флагман Black Shark 5 (14:53).

Інші смартфони, що потрапили до рейтингу:

  • iQOO 7 — 14 хвилин 55 секунд;
  • Red Magic 7S Pro — 15 хвилин 28 секунд;
  • Red Magic 7 Pro Transparent Edition — 16 хвилин 47 секунд;
  • Realme GT Neo3 — 16 хвилин 56 секунд;
  • Nubia Z30 Pro — 17 хвилин 41 секунда;
  • Red Magic 7 Transparent Edition — 18 хвилин 26 секунд;
  • Xiaomi 12S Pro — 19 хвилин 47 секунд.
Десятка смартфонів з найшвидшою зарядкою: експерти склали рейтинг
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За матеріалами:
УНІАН
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