Десятка смартфонів з найшвидшою зарядкою: експерти склали рейтинг — Finance.ua

Десятка смартфонів з найшвидшою зарядкою: експерти склали рейтинг Вчора 04:55 — Фондовий ринок

Фахівці бенчмарку AnTuTu порадували нас черговим топом смартфонів, які заряджаються швидше за інші моделі. За основу брався час, який потрібен для зарядки від 5% до 100%.

Переможцем «перегонів» став iQOO 10 Pro від Vivo, який підтримує зарядку потужністю 200 Вт. Це найшвидша зарядка у комерційному смартфоні на сьогоднішній день. Його результат — 9 хвилин 48 секунд.

На другому рядку рейтингу з пристойним відривом від лідера розмістилася ще одна модель Vivo, iQOO 9 Pro з показником 14:51, а на третій — ігровий флагман Black Shark 5 (14:53).

Інші смартфони, що потрапили до рейтингу:

iQOO 7 — 14 хвилин 55 секунд;

Red Magic 7S Pro — 15 хвилин 28 секунд;

Red Magic 7 Pro Transparent Edition — 16 хвилин 47 секунд;

Realme GT Neo3 — 16 хвилин 56 секунд;

Nubia Z30 Pro — 17 хвилин 41 секунда;

Red Magic 7 Transparent Edition — 18 хвилин 26 секунд;

Xiaomi 12S Pro — 19 хвилин 47 секунд.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.