Десятка смартфонів з найшвидшою зарядкою: експерти склали рейтинг — Finance.ua

Десятка смартфонів з найшвидшою зарядкою: експерти склали рейтинг
Фахівці бенчмарку AnTuTu порадували нас черговим топом смартфонів, які заряджаються швидше за інші моделі. За основу брався час, який потрібен для зарядки від 5% до 100%.
Переможцем «перегонів» став iQOO 10 Pro від Vivo, який підтримує зарядку потужністю 200 Вт. Це найшвидша зарядка у комерційному смартфоні на сьогоднішній день. Його результат — 9 хвилин 48 секунд.
На другому рядку рейтингу з пристойним відривом від лідера розмістилася ще одна модель Vivo, iQOO 9 Pro з показником 14:51, а на третій — ігровий флагман Black Shark 5 (14:53).
Інші смартфони, що потрапили до рейтингу:
- iQOO 7 — 14 хвилин 55 секунд;
- Red Magic 7S Pro — 15 хвилин 28 секунд;
- Red Magic 7 Pro Transparent Edition — 16 хвилин 47 секунд;
- Realme GT Neo3 — 16 хвилин 56 секунд;
- Nubia Z30 Pro — 17 хвилин 41 секунда;
- Red Magic 7 Transparent Edition — 18 хвилин 26 секунд;
- Xiaomi 12S Pro — 19 хвилин 47 секунд.
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