Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку: хакери використовують тему зарплат — Finance.ua

Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку: хакери використовують тему зарплат

Вчора 18:10 — Кримінал

У Держспецзв’язку попереджають про нову кібератаку на державні організації України: хакери використовують тему зарплат.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Telegram.

«Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нові небезпечні електронні листи з файлом «зміни оплати праці з нарахуваннями.docx», які отримували працівники державних організацій України.

Відкриття документу загрожує ураженням комп’ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon", — йдеться у повідомленні.

У CERT-UA ініціювали заходи із блокування доменного імені та відповідного серверу.

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