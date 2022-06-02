Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку: хакери використовують тему зарплат — Finance.ua

У Держспецзв’язку попереджають про нову кібератаку на державні організації України: хакери використовують тему зарплат.
Про це повідомляє пресслужба відомства в Telegram.
«Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нові небезпечні електронні листи з файлом «зміни оплати праці з нарахуваннями.docx», які отримували працівники державних організацій України.
Відкриття документу загрожує ураженням комп’ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon", — йдеться у повідомленні.
У CERT-UA ініціювали заходи із блокування доменного імені та відповідного серверу.