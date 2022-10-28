Держпродспоживслужба оштрафувала АЗС — порушників правил формування цін на 75 мільйонів — Finance.ua

Держпродспоживслужба оштрафувала АЗС — порушників правил формування цін на 75 мільйонів Вчора 02:09 — Фондовий ринок

Держпродспоживслужба оштрафувала АЗС — порушників правил формування цін на 75 мільйонів

Держпродспоживслужба починаючи з травня оштрафувала АЗС на 74,7 мільйона гривень за порушення порядку формування цін на пальне.

На виконання доручення прем’єр-міністра, починаючи з травня, фахівці Держпродспоживслужби здійснили 851 позапланову перевірку на ринку пального.

«Встановлені порушення у 641 випадку, що становить 75% від загальної кількості здійснених перевірок», — зазначили у ДПСС.

За результатами проведених заходів прийнято 542 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 74,7 млн гривень.

Типовими порушеннями порядку формування, встановлення та застосування цін на пальне є завищення граничного рівня торговельної надбавки та невиконання суб’єктами господарювання вимог постанови Кабміну в частині декларування зміни роздрібних цін на пальне.

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Економічна Правда За матеріалами:

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