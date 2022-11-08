Держпідприємство з видобутку бурштину у Рівному продали за 6,7 млн грн — Finance.ua
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Держпідприємство з видобутку бурштину у Рівному продали за 6,7 млн грн

Казна та Політика
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Держпідприємство з видобутку бурштину у Рівному продали за 6,7 млн грн
Держпідприємство з видобутку бурштину у Рівному продали за 6,7 млн грн
Фонд державного майна продав за 6,7 млн грн рівненське підприємство з видобутку та обробки бурштину. Його викупила фірма «Будтранс-Логістик», яка займається оптовою торгівлею кондитерськими виробами.
Як йдеться на сторінці аукціону на сайті Prozorro.Продажі, торги відбулись у понеділок, 7 листопада. На них зареєструвався лише один покупець — ТОВ «Будтранс-Логістик». Фірма запропонувала 6,7 млн грн, це майже на 300 тис. більше за стартову ціну.
Згідно з даними на YouControl, фірму зареєстрували у вересні цього року. Її основна діяльність — оптовий продаж шоколаду, цукру та кондитерських виробів. Власником підприємства є Анатолій Меснікович. Він також володіє ще декількома компаніями, які займаються оптовою торгівлею.
Зазначимо, що Фонд держмайна намагався продати це підприємство вдвічі дорожче, за 12 млн грн. Аукціон був запланований на жовтень цього року. Втім, на торги не зареєструвався жоден учасник. Відтак на наступний аукціон ціну підприємства знизили в два рази.
За матеріалами:
Zaxid.net
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