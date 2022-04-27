Держлужбовців, які виїхали через війну за кордон, невдовзі зможуть звільнити — Finance.ua
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Держлужбовців, які виїхали через війну за кордон, невдовзі зможуть звільнити

Вчора 17:14Особисті фінанси
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Кабмін врегулював деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану.
Про це йдетья в постанові від 12.04.2022 р. № 440.
У період воєнного стану для держслужбовців та працівників держорганів, які перебувають на території України, за рішенням керівника державної служби в державному органі може запроваджуватися дистанційна робота у разі наявності організаційних і технічних можливостей для виконання їх посадових обов’язків.
По-друге, дозволили роботу держслужбовців і працівників держорганів за межами України лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.
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По-третє, у разі перебування держслужбовця або працівника держоргану в робочий час в Україні поза межами робочого місця без рішення керівника державної служби, зазначеного в пункті 1 цієї постанови, або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону. Це правило набуло чинності з 25.04.2022 р.
По-четверте, скасували наказ Національного агентства України з питань державної служби від 17.03.2022 р. № 20-22 «Про внесення змін до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку».
Постанова набрала чинності 14 квітня 2022 р., крім пункту про застосоване дисциплінарне стягнення, яке набирає чинності з 25. 04. 2022 р.
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За матеріалами: Finance.ua
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