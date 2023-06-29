Держконцерн «Укроборонпром» реорганізували в акціонерне товариство — Finance.ua

Держконцерн «Укроборонпром» реорганізували в акціонерне товариство Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Держконцерн «Укроборонпром» реорганізували в акціонерне товариство

Відсьогодні припинена діяльність державного концерну «Укроборонпром», він реорганізований в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram.

«Важливий крок — трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну «Укроборонпром». Натомість утворено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість.

Наступний крок — переведення штату, передача майна та подальші трансформаційні процеси. Далі — формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD", — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну «Укроборонпром» Германа Сметаніна.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, зміна керівництва найбільшого державного підприємства у галузі ОПК є одним із перших суттєвих кроків до реформування концерну.

21 березня 2023 року Кабмін утворив акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» шляхом перетворення держконцерну «Укроборонпром».

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