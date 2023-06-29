Держконцерн «Укроборонпром» реорганізували в акціонерне товариство — Finance.ua

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Держконцерн «Укроборонпром» реорганізували в акціонерне товариство

Казна та Політика
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Держконцерн «Укроборонпром» реорганізували в акціонерне товариство
Держконцерн «Укроборонпром» реорганізували в акціонерне товариство
Відсьогодні припинена діяльність державного концерну «Укроборонпром», він реорганізований в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram.
«Важливий крок — трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну «Укроборонпром». Натомість утворено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість.
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Наступний крок — переведення штату, передача майна та подальші трансформаційні процеси. Далі — формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD", — зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну «Укроборонпром» Германа Сметаніна.
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За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, зміна керівництва найбільшого державного підприємства у галузі ОПК є одним із перших суттєвих кроків до реформування концерну.
21 березня 2023 року Кабмін утворив акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» шляхом перетворення держконцерну «Укроборонпром».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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