Держкомпанії негайно заплатять до бюджету дивіденди за минулий рік, - рішення уряду — Finance.ua

Кабінет міністрів розпорядився забезпечити в одноденний строк авансове перерахування в повному обсязі до державного бюджету суми річних дивідендів. Рішення стосується компаній, де частка держави перевищує 50%.
Про це свідчить розпорядження від 25 березня 2022 р. № 244-р.
Про які компанії йдеться? Згідно з рішенням, дивіденди заплатять НАК «Нафтогаз України», «Украгролізинг», «Ліки України», «Укргідроенерго», «Українські енергетичні машини», компанія «Укрбуд», «Нижньодністровська ГЕС».
Скільки доведеться заплатити? Раніше Кабмін встановив базовий норматив дивідендів для держкомпаній в розмірі 50%. Крім того, затверджений базовий норматив: