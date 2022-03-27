Держкомпанії негайно заплатять до бюджету дивіденди за минулий рік, - рішення уряду — Finance.ua

Держкомпанії негайно заплатять до бюджету дивіденди за минулий рік, - рішення уряду

Вчора 11:02 — Казна та Політика

Кабінет міністрів розпорядився забезпечити в одноденний строк авансове перерахування в повному обсязі до державного бюджету суми річних дивідендів. Рішення стосується компаній, де частка держави перевищує 50%.

Про це свідчить розпорядження від 25 березня 2022 р. № 244-р

Про які компанії йдеться? Згідно з рішенням, дивіденди заплатять НАК «Нафтогаз України», «Украгролізинг», «Ліки України», «Укргідроенерго», «Українські енергетичні машини», компанія «Укрбуд», «Нижньодністровська ГЕС».

Скільки доведеться заплатити? Раніше Кабмін встановив базовий норматив дивідендів для держкомпаній в розмірі 50%. Крім того, затверджений базовий норматив:

для НАК «Нафтогаз України» у розмірі 95%;

для «Укргідроенерго» у розмірі 40%;

для компанії «Укрбуд» у розмірі 95%;

для «Украгролізинг» у розмірі 80%;

для «Укрпошти» у розмірі 80%.

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