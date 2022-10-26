Держфінмоніторингом заблоковано понад 3,5 млрд гривень фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії рф та рб — Finance.ua

Держфінмоніторингом заблоковано понад 3,5 млрд гривень фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії рф та рб Вчора 18:47 — Казна та Політика

Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу заблокувала більше як на 3,5 мільярда гривень фінансових операцій осіб, яких підозрюють у причетності до військової агресії російської федерації та республіки білорусь проти України.

Про це пише Урядовий портал.

В рамках операційної діяльності, за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 653 матеріали (з них 400 узагальнених матеріалів та 253 додаткових узагальнених матеріали).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,1 млрд гривень.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку російської федерації та республіки білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.

Так, за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України.

У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 3,55 млрд гривень.

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