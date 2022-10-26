Держфінмоніторингом заблоковано понад 3,5 млрд гривень фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії рф та рб — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держфінмоніторингом заблоковано понад 3,5 млрд гривень фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії рф та рб

Казна та Політика
153
Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу заблокувала більше як на 3,5 мільярда гривень фінансових операцій осіб, яких підозрюють у причетності до військової агресії російської федерації та республіки білорусь проти України.
Про це пише Урядовий портал.
В рамках операційної діяльності, за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 653 матеріали (з них 400 узагальнених матеріалів та 253 додаткових узагальнених матеріали).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,1 млрд гривень.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку російської федерації та республіки білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.
Так, за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України.
У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 3,55 млрд гривень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.