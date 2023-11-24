Держенергонагляд перевіряє теплові електростанції: чи будуть відключення світла — Finance.ua

Держенергонагляд перевіряє теплові електростанції: чи будуть відключення світла Вчора 11:15 — Енергетика

Держенергонагляд перевіряє теплові електростанції: чи будуть відключення світла

Міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду України провести оперативну перевірку стану енергоблоків теплової генерації, які вчора терміново та позапланово було виведено в аварійний ремонт.

Про це повідомило Finance.ua Міненерго.

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Минулої доби в аварійний ремонт одразу вийшли 7 енергоблоків теплової генерації (шість блоків — в управлінні компанії ДТЕК Енерго та один — компанії Центренерго). Через це у пікові вечірні години споживання в енергосистемі виник тимчасовий незначний (менше 1 відсотка від добового обсягу споживання) дефіцит електроенергії.

Як сказано в повідомленні, його було покрито за рахунок імпортної електричної енергії (надання аварійної допомоги суміжними операторами Польші, Румунії та Словаччини), використання якої не свідчить про критичну ситуацію в енергосистемі.

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Адже за останній період Україна також неодноразово надавала швидку допомогу сусіднім країнам, зокрема передавала надлишки електроенергії Польщі.

Варто зазначити, що 4 енергоблоки ТЕС були під'єднані до енергосистеми ще вчора ввечері. Отже, було додано понад 700 МВт потужності.

Жодних обмежень споживачів в електроенергії, та відповідно відключень не передбачалося і не передбачається.

Причини виходу блоків в ремонт, та відповідно доцільність, мають з’ясувати фахівці Держенергонагляду під час перевірки.

Довідка Finance.ua:

НЕК «Укренерго» увечері 22 листопада залучала аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії. Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький в ефірі марафону «Єдині новини».

Україні необхідно в найближчі 5−10 років реалізувати низку проєктів щодо збільшення потужності та гнучкості енергосистеми, обсяг інвестицій у які становитиме близько $15 млрд, заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

реалізувати низку проєктів щодо збільшення потужності та гнучкості енергосистеми, обсяг інвестицій у які становитиме близько $15 млрд, заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. «Буде ще незліченна кількість зим, які пройде. І наш божевільний сусід нікуди не подінеться. Тому потрібно думати не тільки про цю зиму, а й про майбутнє. Тому у нас як оператора системи є прораховане бачення, яким буде оптимальний енергомікс нашої країни на 5−7−10 років», — пояснив Кудрицький.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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