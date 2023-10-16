Держбюджет України на 2024 рік рекомендували до першого читання: які будуть зміни — Finance.ua

Держбюджет України на 2024 рік рекомендували до першого читання: які будуть зміни Сьогодні 12:01

Держбюджет України на 2024 рік рекомендували до першого читання: які будуть зміни

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував проєкт державного бюджету України на 2024 рік до першого читання. Враховані 10 млрд гривень додаткового податку з банків.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа у Facebook.

За її словами, серед суттєвих змін, які уряду рекомендується врахувати при підготовці до другого читання:

у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд гривень;

скоротити видатки на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади на 1,3 млрд гривень;

скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн гривень і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення;

спрямувати додатково 574 млн гривень на протезування для військових;

збільшити видатки на освітню субвенцію на 384 млн гривень.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, голосування першого читання бюджет у залі за регламентом має відбутися до 20 жовтня.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік та подав його до Ради. Проєкт № 10 000 передбачає доходи загального фонду в 1 трлн 560 млрд гривень і витрати в 3 трлн 108 млрд гривень;

як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ключовий акцент проєкту — оборона та безпека, на які буде направлено більше половини всіх ресурсів бюджету — 1 трлн 685 млрд гривень, що на 113 млрд гривень більше, ніж цього року;



Рада прийняла проєкт до розгляду 20 вересня;



Кабмін має подати проект держбюджету наступного року до 15 вересня. Відповідно до процедури, після реєстрації його мають подати на засіданні Ради. Якщо документ прийнято до розгляду, то розпочинається підготовка до першого читання. Після цього профільний бюджетний комітет Ради приймає пропозиції від депутатів. Після висновків профільного комітету до 20 жовтня має відбутися перше читання.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.