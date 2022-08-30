Держбюджет у першому півріччі через війну недоотримав щонайменше ₴176 мільярдів – Пацкан — Finance.ua

Держбюджет у першому півріччі через війну недоотримав щонайменше ₴176 мільярдів – Пацкан Вчора 19:33 — Казна та Політика

Недонадходження окремих доходів державного бюджету в січні-червні 2022 року через повномасштабне вторгнення росії становлять щонайменше 176 млрд грн.

Про це заявив голова Рахункової плати Валерій Пацкан, презентуючи висновок про результати аналізу виконання закону про державний бюджет України на 2022 рік у першому півріччі.

Голова Рахункової палати зауважив, що за підсумками першого півріччя план доходів загального фонду держбюджету недовиконаний на 28 млрд грн або 4,7%. За цих обставин збільшився і податковий борг суб’єктів господарювання (без урахування митних платежів) на 23 млрд грн або 28%.

«За оцінкою Рахункової палати, через війну, розв’язану росією, держбюджет у I півріччі недоотримав щонайменше 176 млрд грн доходів. У тому числі за рахунок скорочення імпорту, ВВП, прибутків підприємств та робочих місць — 104 млрд грн. Крім цього, через зміни до податкового і митного законодавства, внесені впродовж I півріччя з метою відновлення та стимулювання господарської діяльності в умовах війни, до держбюджету не надійшло 72 млрд гривень. Втрати доходів вдалося частково компенсувати завдяки надходженню міжнародної фінансової допомоги та стримуванню відшкодування ПДВ», — зазначив Пацкан.

Інфографіка: Рахункова плата

Він підкреслив, що, за оцінкою Мінекономіки, через російську агресію економіка України у січні-червні скоротилась на 28,5%. Від пошкоджень і руйнувань об’єктів господарювання окремих галузей економіки прямі збитки станом на 13 червня становили майже 48 млрд доларів США або 1,4 трлн грн, що значно скоротило доходи держбюджету.

Щодо видатків загального фонду державного бюджету, то вони проведені на 264 млрд грн або 21% менше плану. Майже дві третини невиконання плану загалом становили видатки на оплату праці з урахуванням грошового забезпечення військовослужбовців, соціальні виплати і на закупівлю, ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання.

Пацкан зауважив, що у березні-квітні для забезпечення обороноздатності країни уряд скоротив видатки і кредитування за 401-ю бюджетною програмою на суму 165 млрд грн, спрямувавши їх до резервного фонду держбюджету. Зокрема ухвалені Кабінетом Міністрів рішення стосувалися Пенсійного фонду, освіти, культури, будівництва, ремонту і реконструкції об’єктів інфраструктури. Видатки на обороноздатність, безпеку держави і заходи з охорони здоров’я за 91-ю бюджетною програмою не скорочувалися.

Державні запозичення для покриття дефіциту і погашення боргу перевищили план на перше півріччя і становили майже половину усіх надходжень загального фонду, додав голова Рахункової палати.

«Основним кредитором державного бюджету на внутрішньому ринку державних запозичень став Національний банк, який придбав дві третини розміщених у I півріччі цього року ОВДП на суму 225 млрд грн. Від державних зовнішніх запозичень Україна отримала 217 млрд грн. Ці кошти надали міжнародні фінансові організації й країни-партнери», — підкреслив Пацкан.

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Укрінформ За матеріалами:

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