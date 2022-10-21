Держбюджет отримав 220 мільйона від приватизації двох спиртозаводів — Finance.ua

Держбюджет отримав 220 мільйона від приватизації двох спиртозаводів Вчора 21:17 — Казна та Політика

Держбюджет отримав 220 мільйона від приватизації двох спиртозаводів

До Державного бюджету України від приватизації Кобиловолоцького та Марилівського спиртозаводів надійшло 220,3 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

«Станом на 21 жовтня 2022 року надходження до державного бюджету від приватизаційних аукціонів ФДМУ з часів повномасштабного вторгнення склали 220,3 млн грн. Кошти надійшли від проведених на Prozorro.Продажі аукціонів з приватизації Кобиловолоцького та Марилівського спиртозаводів», — йдеться в повідомленні.

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Відповідно до умов приватизації, нові власники додатково сплатять кошти в розмірі балансової вартості активів на рахунки ДП «Укрспирт» для погашення заборгованостей підприємств. Після завершення всіх платежів сума надходжень від цих аукціонів складатиме майже 300 млн грн.

Нагадаємо, в Україні триває мала приватизація, в рамках якої держава виставляє на торги невеликі підприємства. Онлайн-аукціони стартували 19 вересня і за перший місяць (по 18 жовтня включно) було продано 16 об’єктів на суму переможних ставок, яка склала 921,8 млн грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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