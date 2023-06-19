Держборг США вперше перевищив позначку в $32 трлн — Finance.ua

Держборг США вперше перевищив позначку в $32 трлн Сьогодні 12:41 — Світ

Держборг США вперше перевищив позначку в $32 трлн

Федеральний державний борг США 16 червня вперше перевищив позначку в $32 трлн згідно з оприлюдненими даними Міністерства фінансів.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що перевищення позначки в $32 трлн сталося на дев’ять років раніше, ніж передбачалося передпандемічними прогнозами. Причиною цьому стали «надзвичайні витрати на усунення впливу COVID-19 поряд з млявим економічним зростанням».

Республіканці та демократи висловили занепокоєння державним боргом, але жодна з партій не виявила бажання боротися з його найбільшими чинниками, такими як витрати на соціальне та медичне забезпечення.

Марк Занді, головний економіст Moody’s Analytics, заявив, що зростаючий борг є постійною проблемою, яку необхідно вирішити.

«Довгострокові фінансові виклики країни залишаються страшними», — сказав Занді.

Водночас цього тижня республіканці у Конгресі почали розгляд законопроектів щодо зниження податків та планують запровадити деякі пільги для бізнесу, які мають на меті сприяти інвестиціям. Запропоновані зміни коштуватимуть 80 мільярдів доларів протягом десятиліття або 1,1 трильйона доларів, якщо заходи будуть постійними.

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«Оскільки ми перевищуємо $32 трлн і кінця не видно, настав час усунути фундаментальні причини нашого боргу, якими є обов’язкове зростання витрат і відсутність достатніх доходів для їх фінансування», — сказав Майкл Петерсон, виконавчий директор Фонду Пітера Петерсона, який виступає за скорочення дефіциту держборгу.

Фонд Петерсона висловив стурбованість прогнозами, які показують, що впродовж наступних 30 років Сполучені Штати збільшать державний борг на $127 трлн, а витрати на виплати відсотків становитимуть майже 40% від усіх федеральних доходів до 2053 року.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден у суботу, 3 червня, підписав закон, який знімає «верхню межу» боргу уряду США в розмірі 31,4 трильйона доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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