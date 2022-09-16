Держбанкам може знадобитися підтримка з бюджету через збитки, - Мінфін — Finance.ua

Держбанкам може знадобитися підтримка з бюджету через збитки, - Мінфін Вчора 16:15 — Фондовий ринок

Фінансові результати діяльності банків державного сектору (Укрексімбанк, Укргазбанк, ПриватБанк та Ощадбанк) за підсумками 2022 року очікуються збитковими або близькими до нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додатки до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№ 8000)

«Відповідно існує висока імовірність виникнення фіскальних ризиків, пов’язаних із недоотриманням надходжень до державного бюджету від сплати дивідендів державними банками у 2023 році», — йдеться в документі, який підготувало Міністерство фінансів.

Як зазначили в Мінфіні, НБУ очікує, що більшість банків зможе самостійно відновити капітал завдяки майбутнім прибуткам.

«Решті може знадобитися докапіталізація від акціонера. Зокрема, це ймовірний сценарій для кількох державних банків», — вважають в міністерстві.

Нагадаємо, проектом держбюджету на 2023 рік Мінфіну надається право за рішенням Кабміну у разі потреби випускати ОВДП на додаткові суми для збільшення статутних капіталів державних банків та фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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