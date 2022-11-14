Державну допомогу на проживання отримують майже половина внутрішніх переселенців — Finance.ua

Державну допомогу на проживання отримують майже половина внутрішніх переселенців Сьогодні 10:17 — Особисті фінанси

Державну допомогу на проживання отримують майже половина внутрішніх переселенців

Державну допомогу на проживання отримують понад 2,2 млн внутрішньо переміщених осіб з офіційно зареєстрованих 5 млн.

Про це заявив заступник міністерки соціальної політики Віталій Музиченко під час телемарафону.

Йдеться про виплати в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю. На них мають право мешканці громад, які знаходяться в тимчасовій окупації, зоні активних бойових дій чи блокуванні. Цей перелік періодично оновлює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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За словами глави Мінреінтеграції Ірини Верещук, гроші в бюджеті на такі виплати є, і станом на 10 листопада вже виплатили загалом 45 млрд грн допомоги.

Як зазначила посадовиця, причиною затримки виплат є неготовність чи втрата документів. До вирішення таких проблем мають долучатися органи соцзахисту та обласні військові адміністрації. Самі ж переселенці про затримки з виплатами можуть повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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