Державні реєстри: що слід перевірити при оренді чи купівлі-продажу ділянок — Finance.ua

Державні реєстри: що слід перевірити при оренді чи купівлі-продажу ділянок Вчора 14:09 — Особисті фінанси

Державні реєстри: що слід перевірити при оренді чи купівлі-продажу ділянок

До того як почали активно використовуватися державні реєстри земельних ділянок, (тобто у 2014-2015 роках) ситуація з обліком та перевіркою земель була не такою яскравою, як зараз.

Про це розповів директор ТОВ «Вкурсі Агро» Роман Граб під час мітапу «Інвестиції під час війни. Як працює ринок землі».

Попри те, що саме тоді було запроваджено онлайн-реєстри в електронному форматі, в аграріїв часто були ситуації, коли реєстри велися у файлі Excel чи Word, а дані — переносилися вручну з договорів оренди. Це все не сприяло точності даних.

«Але ця ситуація змінилася, тому що реєстри почали бути більш відкритими і наповненими. Зараз ми бачимо, що впровадження реєстрів і відкриття ринку землі якраз стимулює їх наповнення. Тому будь-які операції, які ви хочете провести із земельною ділянкою — чи то оренда, чи застава, чи купівля-продаж — вимагають відображення у державних реєстрах. І документи, що посвідчують ваші права, отримуються саме з цих реєстрів», — розповів Граб.

Чому держреєстри є ефективними:

можливість отримувати дані у великих обсягах та економія трудових ресурсів зі збору та внесення даних у власні системи;

можливість використовувати дані не лише задля обліку, але й посилення юридичної захищеності земельного банку;

проведення розвідки щодо земель на навколишніх територіях.

Що треба перевірити у земельних ділянок для оренди та купівлі-продажу

Державний земельний кадастр:

площа;

цільове призначення;

вид угіддя;

обмеження;

місце розташування, геометрія.

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

відомості про власника;

відомості про користування;

наявність обтяжень.

Державний реєстр судових рішень

наявність завершених судових спорів щодо земельної ділянки;

наявність судових спорів щодо земельної ділянки, що тривають.

Інші відомості:

виявлення помилок та розбіжностей в реєстрах;

наявність накладень (перетинів) з іншими ділянками;

наявність аграрних розписок;

розміщення в зонах бойових дій чи ризикованого землеробства.

Також експерт назвав особливості роботи із землею під час дії воєнного стану та як зберегти земельний банк при його закінченні. Ось декілька основних порад:

Сформуйте перелік всіх договорів оренди, які подовжені на 1 рік автоматично відповідно до закону на час ВС, фіксуючи в т.ч. терміни початку коректної пролонгації цих договорів після закінчення війни.

За потреби забезпечте отримання земель державної/комунальної власності у оренду, а також вже орендованих земельних ділянок, які навколишні аграрії не обробляють.

Фіксуйте та перевіряйте факт реєстрації своїх прав оренди, а також отриманих прав користування в книзі реєстрації ДРВА.

Фіксуйте на фото/відео, а також складайте акти обстеження щодо фіксації руйнувань, засмічень, пошкоджень земельних ділянок у власності/користуванні.

Необхідно забезпечувати належну перевірку ділянки в реєстрах при купівлі, а також знати умови дотримання переважного права. Аграрії повинні повідомляти своїх орендодавців належним чином про актуальну адресу, щоб у разі необхідності отримати повідомлення про намір продажу земельної ділянки, або поставити ділянки на моніторинг в реєстрі.

У разі неможливості особисто оглядати земельну ділянку при купівлі-продажу, замовляйте послугу або самостійно перевіряйте стан земельної ділянки через актуальні супутникові знімки.

Отримати відео запис мітапу можна за посиланням.

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