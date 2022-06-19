Державна служба зайнятості розповіла про єдину базу вакансій, статус безробітного і розмір середньої зарплати в Україні — Finance.ua

Державна служба зайнятості розповіла про єдину базу вакансій, статус безробітного і розмір середньої зарплати в Україні

Вчора 12:01 — Особисті фінанси

Державна служба зайнятості розповіла про єдину базу вакансій, статус безробітного і розмір середньої зарплати в Україні

Заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник в ефірі Українського радіо розповіла , як змінилися вимоги та процедура для отримання статусу безробітного на час дії воєнного стану, як працюватиме єдина база вакансій та яка зараз середня зарплата.

За її словами, понад 700 тис. громадян скористалися пошуком роботи з початку року і понад 600 тис. отримали статус безробітного.

Як отримати статус безробітного

Для того, хто втратив роботу, є три шляхи:

перший — це особисто, під час відвідування центру зайнятості, якщо такий громадянин перебуває на безпечній території;

другий варіант — шляхом подання документів через веб-портал державних електронних послуг «Дія»;

третій — скориставшись інформацією з телеграм або вайбер каналів.

Відтак, необхідно заповнити гугл-таблицю або спеціальні форми, які там є, відсканувавши або сфотографувавши свої документи. Робиться це дистанційно. Останні два способи стосуються тих, хто залишається на території, яка є небезпечною. Такі заявки розглядаються щоденно. Після чого спеціаліст зв’язується з особою, яка подала цю заявку.

Що дає статус безробітного

Відповідно до законодавства, якщо особа визнана зареєстрованим безробітним, вона має право на отримання виплат допомоги по безробіттю. Розмір вираховується індивідуально і залежить від того, скільки людина працювала, як довго, як здійснювалася роботодавцем сплата єдиного внеску за таку особу.

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«Ми обраховуємо виплати, виходячи з тривалості знаходження особи в трудових стосунках та сплати страхового внеску, а також за так звану застраховану особу. Розмір допомоги може бути від мінімального — 1000 грн, до максимального — 9750 грн для осіб, які працювали та мали велику заробітну плату. Верхній рівень обмежується», — зазначила Мельник.

Крім того, статус безробітного можуть отримати фрілансери або ФОПи.

«Це категорія незастрахованих осіб, які також можуть звернутися до нас. Для застрахованих осіб тривалість виплат становить 360 календарних днів, тобто протягом року. Для незастрахованих — всього лише 180 днів, тобто півроку», — заявила експертка.

Як працює єдина база вакансій

Для кожного клієнта доступна українська база вакансій. Вона наповнюється пропозиціями від роботодавців, які надають інформацію про того чи іншого потрібного їм працівника. В єдиній базі акумулюється вся інформація. Вона є доступною для всіх громадян — користувачів послуг безпосередньо у форматі офлайн або на сайті Державної служби зайнятості. Там є розділ «шукаю роботу», «надаю роботу», де роботодавці або громадяни можуть скористатися цією інформацією щодо пропозиції вільних робочих місць.

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Також є телеграм-канал «Робота зараз: Державна служба зайнятості», де щодня є близько 3 000 пропозицій.

Новинкою зовсім скоро буде Єдиний національний інформаційний портал з єдиною базою вакансій, який наразі перебуває на завершальній стадії і оновлюватиметься в режимі робочого часу.

Цей портал буде акумулювати інформацію не тільки Державної служби зайнятості, але і 6 провідних сайтів з пошуку роботи.

Як змінилася зарплата під час війни

«Роботодавець вказує завжди реальну зарплату. Середня зарплата — 8 тис.-9 тис. грн. Найвища зарплата в 45 тис. грн пропонувалася людині, яка володіє навичками програмування. Зарплата залежить від регіону і від того, наскільки кваліфікований працівник.», — зазначила Мельник.

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