Державна служба зайнятості назвала зміни у працевлаштуванні іноземців — Finance.ua

Державна служба зайнятості назвала зміни у працевлаштуванні іноземців Вчора 13:23 — Казна та Політика

Державна служба зайнятості назвала зміни у працевлаштуванні іноземців

Із 15 жовтня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні».

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Які основні новації передбачає закон

Розширено коло іноземців, яким дозвіл на працевлаштування видається безкоштовно. Зокрема, це стосується студентів та осіб, які стримували збройну агресію російської федерації.

Доповнено перелік способів подачі документів для отримання дозволу: зокрема, це реалізується за допомогою Порталу Дія та інших електронних засобів.

Вилучена норма щодо виплати іноземним працівникам заробітної плати у розмірі не менше 10 та 5 мінімальних заробітних плат.

Змінено розмір плати за видачу дозволу залежно від строку дії дозволу:

до 6 місяців — 3 прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем або його уповноваженою особою подано документи;

до 1 року— 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

від 1 року до 2 років — 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

від 2 років до 3 років — 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Розмір плати за продовження дії дозволу зменшується на один прожитковий мінімум для працездатних осіб від розміру плати за видачу дозволу на відповідний строк.

Вводиться моніторинг сплати єдиного внеску роботодавцями, які застосовують працю іноземців, відповідно до обміну даними між Державною службою зайнятості та Пенсійним фондом України.

Уточнено перелік підстав скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Зокрема, це передбачено у разі несплати роботодавцем ЄВ та за поданням правоохоронних органів.

Передбачений обмін даними про прийняті рішення щодо оформлення дозволів з Державною прикордонною службою, Державною міграційною службою, Нацполіцією, Держпраці, МЗС.

Дозвіл на працевлаштування іноземця не видається іноземцям та особам без громадянства, які включені до переліку осіб, повʼязаних з тероризмом або якщо щодо них застосовані заходи згідно Закону України «Про санкції».

Видача та продовження дозволу для громадян російської федерації, республіки білорусь, а також інших держав, що становлять загрозу національній безпеці України — за погодженням з регіональними органами Служби безпеки України.

Інфографіка: Державна служба зайнятості

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