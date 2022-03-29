Державна допомогта бізнесу: добірка програм підтримки від «Дія.Бізнес» — Finance.ua

Державна допомогта бізнесу: добірка програм підтримки від «Дія.Бізнес»

Державна допомогта бізнесу: добірка програм підтримки від «Дія.Бізнес»

«Дія.Бізнес» запустила інформаційний розділ про державні, донорські програми та приватні ініціативи підтримки підприємців в умовах війни, що допоможуть зберегти бізнес, робочі місця та підтримати економіку України.

Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Урядова програма передбачає компенсацію роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6500 грн за кожного такого працівника протягом двох місяців.

Як отримати: Для участі підприємству потрібно укласти трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою. Та зареєструвати дані про працевлаштовану особу через портал Дія або надати заяву до Державної служби зайнятості. Деталі.

Тимчасове переміщення підприємств з постраждалих під час війни регіонів

Українські підприємства, які знаходяться у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні своїх потужностей до західних областей України. Учасником може бути не лише велике виробництво, але й малі бізнеси з 10–20 людьми у штаті. Програма передбачає:

створення умов для забезпечення безплатного переїзду підприємств до місця тимчасового переміщення;

допомогу в підборі відповідних площ для розміщення виробництва, переміщення та розселення персоналу, підборі працівників в місці дислокації після переїзду.

Для подачі заявки на участь у програмі необхідно заповнити форму за посиланням . У формі необхідно зазначити, де знаходиться підприємство, що виробляє, скільки працівників та членів сімей бажає перевезти, які приміщення, виробничі та логістичні ресурси потрібні для повноцінної роботи. З усіма підприємствами, які подадуть заявку, обов’язково зв’яжуться. Деталі

Кредитні програми

Кредитування підприємств за програмою «5—7—9%». Уряд надає можливість отримати кредит до 60 млн грн будь-якому українському підприємству під 0% на час воєнного стану. Кредит зможе отримати будь-яка українська компанія, де кінцевими бенефіціарами з часткою понад 50% є українці. Кредитування аграріїв. Підтримка надається малим та середнім аграрним виробникам з оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік, що є еквівалентом підприємства, яке обробляє до 10 000 га. Надається компенсація відсоткової ставки за залученими кредитами. Максимальна сума кредиту, на який поширюється компенсація відсоткової ставки, становить 50 млн грн.

Податкові зміни

15 березня 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 7137-д від 14.03.2022, який передбачає кардинальну податкову реформу на період воєнного стану:

Єдиний податок в 2% без ПДВ для ФОПів та юридичних осіб з оборотом до 10 млрд грн.

Звільнення від сплати ЄСВ, штрафів, пені та перевірок по ЄСВ.

Звільнення від сплати єдиного податку платників 1 та 2 груп.

Зменшення податків на пальне та товари для оборони.

Платформа з пошуку міжнародних проєктів для українських підприємців

Інститут маркетингу (Естонія) у співпраці з Офісом з розвитку підприємництва та експорту запустили проєкт з підтримки бізнесу Biz For Ukraine для українських компаній, які мають можливість дистанційно надавати сервісні послуги для іноземних компаній.

Українські компанії отримають можливість знайти міжнародні проєкти на ринках країн ЄС, а іноземні компанії — послуги від кваліфікованих спеціалістів з України.

Програма підтримки малих і середніх підприємців під час воєнного стану

Програма EU4Business продовжує діяльність в Україні, щоб підтримати малих і середніх підприємців під час воєнного стану в країні. Серед ініціатив програма планує надавати підтримку малим і середнім підприємствам через бізнес-об’єднання — кластери, торгово-промислові палати, громадські організації у територіальних громадах.

Серед головних завдань екстреної підтримки Програми:

Зберегти робочі місця й підтримати економіку України.

Інтегрувати внутрішньо переміщених осіб та жінок у місцеві ланцюги створення доданої вартості та бізнес-мережі.

Допомогти диверсифікувати свої бізнес-моделі та розглянути можливість цифрової доставки продуктів і послуг.

Залучити українську діаспору в допомогу українському бізнесу.

Програма вже підтримала понад 10 000 підприємців та їхніх співробітників.

Фінансування товаровиробників на місцях

Українська компанія ТОВ «Економіка довіри» запускає програму фінансування українських товаровиробників на місцях. Компанія, підприємство чи ФОП, які працюють на території України та мають можливість допомогти українцям і надати матеріальну допомогу безплатно та без цілі на прибуток, можуть долучитися до проєкту.

При заповненні заявки компанія вказує суму та період фінансування, наприклад: випічка хліба — 1000 буханок на добу, собівартість хлібини — 25 гривень, ціна добового виробництва — 25 000 гривень. Після отримання коштів компанія-отримувач зобов’язується за добу здійснити випічку 1 000 буханок хлібин та роздати людям чи волонтерам. Після оформлення звіту (відео та фото) отримання фінансування продовжиться і надалі. Деталі

Сайт для пошуку постачальників товарів для продуктових мереж

Міністерство аграрної політики спільно з Zernotorg створили сайт для пошуку регіональних постачальників товарів для продуктових мереж.

Щоб реалізовувати товари через цей сайт, потрібно:

зареєструватися на сервісі;

заповнити інформацію про компанію;

додати пропозиції та попит по товарах.

Безоплатна правова допомога для українців під час війни

Телеграм-канал створено за ініціативи юристів-волонтерів, де всі охочі можуть отримати безоплатну правову допомогу під час війни.

Якщо виникають додаткові запитання, можете поставити їх у Телеграм-чаті. Юристи допоможуть вам після обробки запиту.

Більше програм та ініціатив для підтримки українських підприємців можна знайти за посиланням.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.