Держава виплатила перший мільйон компенсацій за працевлаштування людей з інвалідністю — Finance.ua
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Держава виплатила перший мільйон компенсацій за працевлаштування людей з інвалідністю

Казна та Політика
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Держава виплатила перший мільйон компенсацій за працевлаштування людей з інвалідністю
Держава виплатила перший мільйон компенсацій за працевлаштування людей з інвалідністю
Держава компенсувала роботодавцям понад 1 млн грн за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю.
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Урядовий кур'єр.
«Працюємо над тим, щоб люди з інвалідністю, зокрема й отриманою внаслідок війни, могли продовжувати працювати й самореалізовуватись. Тому запропонували підприємцям компенсовувати їхні витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, щоб забезпечити їм комфортні умови для роботи», — сказала Бережна.
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За її словами, понад 20 роботодавців вже скористались такою можливістю — придбали для своїх працівників необхідні їм допоміжні засоби, спеціалізовані меблі, пристрої. Держава компенсувала їм ці витрати загалом на понад 1 млн грн.
Зокрема, компенсації за облаштування робочих місць для осіб із інвалідністю отримали підприємці Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Черкаської областей.
Серед працівників, для яких облаштували робочі місця, — бухгалтер, вчитель, інженер із охорони праці, діловод, адміністратор, менеджер в торгівлі, водій, слюсар зі складання металевих конструкцій.
За матеріалами:
Економічна Правда
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