Держава починає продаж активів Промінвестбанку – «дочки» російського ВЕБ.рф — Finance.ua
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Держава починає продаж активів Промінвестбанку – «дочки» російського ВЕБ.рф

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає продаж активів ПАТ «Промінвестбанк», який держава націоналізує через зв’язки з державою-агресором.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Першим лотом, виставленим на аукціон є права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами.
Аукціон відбудеться уже 1 серпня у системі Prozorro.Продажі.
До складу лоту входять кредитні вимоги двох юридичних осіб. Загальна заборгованість за лотом становить 5,8 млрд грн.
Зазначається, що у забезпечення за кредитними договорами оформлено:
  • нерухомість промислового призначення загальною площею 10 370 кв. м;
  • обладнання у складі цілісного майнового комплексу (збагачувального комбінату);
  • обладнання виробничої інфраструктури, автотранспорт та спецтехніка в Новомиргородському р-ні Кіровоградської області.
А також корпоративні права, що становлять 100% частки у статутному капіталі одного з позичальників, та фінансова порука юридичної та фізичних осіб.
Група компаній спеціалізується на видобуванні та збагаченні титанової сировини.
Початкова ціна лоту — 5,8 млрд грн. Участь у торгах можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, Росії або осіб, пов’язаних з державою-агресором.
Отримані від продажу активів банків, які ліквідуються, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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