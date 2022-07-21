Держава починає продаж активів Промінвестбанку – «дочки» російського ВЕБ.рф — Finance.ua

Держава починає продаж активів Промінвестбанку – «дочки» російського ВЕБ.рф 21.07.2022, 15:45 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає продаж активів ПАТ « Промінвестбанк », який держава націоналізує через зв’язки з державою-агресором.

Про це повідомляє пресслужба Фонду

Першим лотом, виставленим на аукціон є права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами.

Аукціон відбудеться уже 1 серпня у системі Prozorro.Продажі.

До складу лоту входять кредитні вимоги двох юридичних осіб. Загальна заборгованість за лотом становить 5,8 млрд грн.

Зазначається, що у забезпечення за кредитними договорами оформлено:

нерухомість промислового призначення загальною площею 10 370 кв. м;

обладнання у складі цілісного майнового комплексу (збагачувального комбінату);

обладнання виробничої інфраструктури, автотранспорт та спецтехніка в Новомиргородському р-ні Кіровоградської області.

А також корпоративні права, що становлять 100% частки у статутному капіталі одного з позичальників, та фінансова порука юридичної та фізичних осіб.

Група компаній спеціалізується на видобуванні та збагаченні титанової сировини.

Початкова ціна лоту — 5,8 млрд грн. Участь у торгах можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, Росії або осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Отримані від продажу активів банків, які ліквідуються, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами.

Економічна Правда За матеріалами:

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