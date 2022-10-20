Держава отримала понад 1 млрд грн завдяки відновленню приватизації — Finance.ua

Держава отримала понад 1 млрд грн завдяки відновленню приватизації Вчора 10:12 — Казна та Політика

За місяць проведення аукціонів за новим законом держава заробила понад 1 млрд грн на приватизації державного майна. Усі ці кошти підуть на оборону держави.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що всі активи передадуть українським компаніям, які готові інвестувати в розширення бізнесу навіть під час війни.

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«Для держави це подвійна вигода: по-перше, зростання ВВП, по-друге — надходження від приватизації в державному бюджеті. Все, що заробляє сьогодні країна, в тому числі від приватизації — іде прямо на оборону, оскільки міжнародні партнери фінансують тільки соціальні видатки», — пояснила нардепка.

За словами Підласої, не зважаючи на складну безпекову ситуацію, на аукціонах спостерігається така ж конкуренція, як і минулого року: в середньому 3,5 учасники. Однією з причин є спрощення правил приватизації, яке парламент ухвалив у серпні.

Раніше голова установи Рустем Умєров заявив, що Фонд держмайна необхідно реформувати в інвестиційного оператора, щоб іноземні інвестори обрали його в якості партнера в Україні. Водночас стратегія Фонду полягає у тому, щоб продати 80% того майна, яке йому вже передано.

Він зазначив, що у Фонду є багато маленьких майнових комплексів, і більшість з них у дуже віддалених куточках нашої країни. Це майно може стати дуже корисним малому і середньому бізнесу.

Також є близько 7,6 млн квадратних метрів державної нерухомості, тобто Фонд може стати великим оператором нерухомого майна. Інвестор може його купити, через 10 років перетворити в real estate інвестмент траст, додав Умєров.

«Також в управлінні Фонду держмайна є понад 50 тис. гектарів земель. Ми разом із Міністерством агропромполітики хочемо зробити земельний банк. Ми хочемо з’єднати всі землі, які є під управлінням держави. Запропонувати інвесторам вже зараз, щоб вони орендували це землю», — розказав Умєров.

Умєров каже, що зараз стратегія Фонду в тому, щоб продати 80% того майна, що є. Фонд поки не управляє всім державним майном, яке є в країні. Є десь 3600 державних підприємств або установ, із яких 80% або 90% не працюють, і вони розподілені між приблизно сотнею державних управителів.

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