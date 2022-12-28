Держава не має покривати приватним енергокомпаніям збитки від російських обстрілів - Мінфін — Finance.ua
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Держава не має покривати приватним енергокомпаніям збитки від російських обстрілів - Мінфін

Енергетика
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Держава не має покривати приватним енергокомпаніям збитки від російських обстрілів - Мінфін
Держава не має покривати приватним енергокомпаніям збитки від російських обстрілів - Мінфін
Мінфін мав змогу виділяти через резервний фонд кошти на витрати через ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі. Втім, залучення коштів у зруйновану приватну інфраструктуру — це питання до її власників.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
«Враховуючи надприбутки компаній у попередні періоди, враховуючи амортизацію цього обладнання, яке було знищено, я думаю, це саме відповідальність приватного власника, попри те, що це було знищено війною, знайти кошти на відновлення», — каже Марченко.
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На його думку, держава може допомогти створити спільний спосіб залучення коштів, але залучати їх в приватну інфраструктуру має її власник.
Крім того, за словами міністра, Мінфін активно допомагає «Укренерго» у залученні кредитів під оновлення інфраструктури та забезпечення потреб критичної інфраструктури.
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«В даному випадку з нашою участю на потреби „Укренерго“ у 2022 році було залучено 562,3 млн доларів США. Це один з найбільш успішних кейсів залучення коштів», — сказав він.
Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

Довідка Finance.ua:

  • міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що під час новорічних свят росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень на обʼєктах критичної інфраструктури українці проведуть кілька днів із безперебійним постачанням електроенергії;
  • прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів.

Генератори: якими вони бувають, скільки коштують та як їх купити?

За матеріалами:
РБК-Україна
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