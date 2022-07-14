Держава цьогоріч може отримати мільярд гривень від приватизації — Finance.ua
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Держава цьогоріч може отримати мільярд гривень від приватизації

Казна та Політика
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Держава цьогоріч може отримати мільярд гривень від приватизації
Держава цьогоріч може отримати мільярд гривень від приватизації
Україна до кінця 2022 року може отримати не більше 1 млрд грн від приватизації.
Про це розповів голова підкомітету Верховної Ради з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Олексій Мовчан в інтерв’ю Укрінформу.
«За моїми прагматичними оцінками, цього року можемо розраховувати не більше ніж на 1 млрд грн від приватизації. Наразі у Фонду держмайна багато об’єктів уже готових до приватизації за умови ухвалення законопроєкту (№ 7451). Це 174 об’єкти», — сказав він.
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Мовчан зазначив, що після того, як Верховна Рада дозволить швидко провести конкурси, впродовж двох-трьох місяців гроші надійдуть до бюджету.
Нагадаємо, Верховна Рада 21 червня 2022 року ухвалила за основу законопроєкт щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави (№ 7451).
Законопроєкт створює умови для прискорення приватизаційних процесів в Україні, спрощує здійснювані заходи з підготовки до приватизації та продажу державного і комунального майна як у період запровадження воєнного стану, так і в мирний час, унеможливлює приватизацію об’єктів великої приватизації в період дії воєнного стану та пришвидшує отримання та переоформлення дозвільних документів та ліцензій для власників приватизованих об’єктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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