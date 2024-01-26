Держаудитслужба зекономила для бюджету 6,44 млрд грн — Finance.ua
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Держаудитслужба зекономила для бюджету 6,44 млрд грн

Казна та Політика
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У результаті ревізій, проведених Державною аудиторською службою у 2023 році, підприємства та установи повернули до держбюджету 6,44 млрд грн.
Про це повідомила голова ДАСУ Алла Басалаєва.
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Ааудитори також запобігли витрачанню з порушеннями майже 20 млрд грн під час процедур держзакупівель.
«Минулого року нам вдалося відшкодувати понад 6,4 млрд грн бюджетних коштів. Фактично ДАСУ запобігла порушенню закону і зробила все можливе, щоб ці кошти були використані державою за призначенням. Адже кожна збережена гривня — це кошти, які можна спрямувати на оборону країни, озброєння наших захисників чи відновлення зруйнованої інфраструктури», — підкреслила Алла Басалаєва.
Загалом у 2023 році ДАСУ охопила контролем близько 1,76 трлн грн бюджетних коштів, що становить третину ВВП України за попередній рік.

Що перевіряли

Аудитори перевіряли найважливіші галузі: оборону, медицину, освіту, розпорядження місцевими бюджетами, програми з відновлення та відбудови тощо.
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Окрім того, Держаудитслужба здійснила 12 тис. моніторингів державних закупівель на загальну суму 188 млрд грн.
«Ми ретельно аналізуємо ці процедури. І важливо, що наші висновки часто стають основою для подальших розслідувань правоохоронних органів», — зазначає Алла Басалаєва.За її словами, внаслідок таких моніторингів було скасовано 651 процедуру держзакупівель на загальну вартість 7,38 млрд грн. «Кошти платників податків мають використовуватися максимально прозоро й раціонально», — наголошує голова ДАСУ.
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Довідка Finance.ua:

  • На функціонування Держаудитслужби держава витрачає 1,1 млрд грн на рік. Тобто на кожну гривню витрат, передбачених на ДАСУ, держбюджет отримує в шість разів більше від її ефективної діяльності.
  • Державна аудиторська служба України представила Міністерству фінансів свою Стратегію розвитку до 2024 року, а також пріоритетні напрями діяльності на 2021 рік. Протягом наступних 4 років аудитори планують спрямувати свої зусилля у шести стратегічних напрямках:
  • удосконалення законодавства;
  • впровадження сучасних ІТ-рішень;
  • контроль якості;
  • ефективне управління персоналом;
  • ефективна комунікація;
  • управління корупційними ризиками.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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